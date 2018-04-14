Хакасия рассматривает семь инвестпроектов на ТОР в Абазе

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Хакасия рассматривает семь инвестиционных проектов которые могут реализовать на Территории опережающего развития (ТОР) в моногороде Абаза . Об этом в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме (КЭФ) рассказал глава республики Виктор Зимин

"У меня сегодня семь предложений, мы их сейчас обсуждаем. Но везде нужно учесть мнение региона. Не просто же так завтра человек придет в тайгу и начнет там что-то производить. Надо создать условия, помогать", — заявил он.

Зимин отметил, что три из этих проектов касаются лесопереработки. «У нас там действительно единственная зона где есть лес в Хакасии», — сказал глава республики, добавив, что объем привлеченных инвестиций в сфере ЛПК может составить 2,7 млрд рублей. Он не уточнил, каких сфер касаются четыре остальных проекта.

Как сообщалось ранее, город Абаза получила статус территории опережающего развития в июле 2017 года. Для инвесторов ТОР будет в течение 10 лет снижен размер страховых взносов с 30,2% до 7,6%. Также на 5 лет они будут освобождены от уплаты налогов на имущество и землю.

Город Абаза расположен на юге Хакасии, в нем живут более 15 тыс. человек. Градообразующее предприятие — Абазинский (Абаканский) рудник — главный в Хакасии центр добычи железной руды.