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Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря — Минобороны РФ
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Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря — Минобороны РФ 

ТК «Звезда» 48 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям.
Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.
В российском оборонном ведомстве добавили, что сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям.
Напомним, 14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР.
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