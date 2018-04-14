Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря — Минобороны РФ

Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям.

Удары по Сирии наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американским стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ

В российском оборонном ведомстве добавили, что сирийская система ПВО вела противовоздушный бой. Значительная часть крылатых ракет и авиационных ракет класса «воздух-земля» были сбиты на подлете к целям.

Напомним, 14 апреля в 3.42 мск до 5.10 мск самолетами и кораблями ВС США и их союзников был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры САР.