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Минобороны рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию
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Минобороны рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Удары по Сирии наносились крылатыми ракетами с морских и воздушных носителей из Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря, Эт-Танфа, сообщает официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов: Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф", — сказал он.
Конашенков добавил, что радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.
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