Минобороны рассказало, откуда коалиция США бомбила Сирию

"Удары крылатыми ракетами наносились с морских и воздушных носителей из районов: Красного моря, Персидского залива, Средиземного моря и незаконно удерживаемого американскими войсками сирийского района Эт-Танф", — сказал он.

Конашенков добавил, что радиолокационным средствами в воздушном пространстве республики были обнаружены и взяты на сопровождение для перехвата 103 воздушные цели.