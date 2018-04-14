Ещё
Красноярские ученые предложат новые технологии для реновации Норильска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярские ученые предложат новые технологии для реновации Норильска 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Сибирский федеральный университет (СФУ) и администрация Норильска подписали в субботу на Красноярском экономическом форуме соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Специалисты вуза предложат новые технологии для строительства новых домов и реконструкции старых в условиях Крайнего Севера.
Как сообщал ранее ТАСС глава Норильска Ринат Ахметчин, проект реновации жилья планируется подготовить в течение 2018 года, пока в мэрии не могут назвать сроки и объемы инвестиций в обновление жилого фонда. Всего в Норильске, включая отдаленный поселок Снежногорск, 862 жилых дома. Ахметчин отметил, что самостоятельно город не в состоянии осилить такой проект, поэтому нужна четырехсторонняя программа — с участием средств города, края, федерального бюджета и "Норникеля".
"С подписания этого соглашения начнется новый этап в строительстве Норильска. Мы уже долго ничего не строили — Крайний Север, воздействие внешних условий. Наш климат не очень предназначен для того, чтобы дома, которые строили в далекие годы, долго жили. Думаю, что СФУ предложит нам варианты строительства домов по новым технологиям и, может, реконструкции старых, чтобы оставить архитектурный облик нашего города, как говорят, «старого Ленинграда», — отметил Ахметчин.
"Впервые мы подписываем соглашение с большим северным городом. Наука СФУ впервые идет на решение арктических градостроительных задач и других задач, которые есть в северном городе. Надеюсь, мы будем надежными участниками программы реновации Норильска, которая заработает в ближайшее время. В проекте будут участвовать специалисты в области горного дела, строительства и других областей", — отметил и. о. ректора СФУ Владимир Колмаков.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
ТАСС: последние новости
Мэр и председатель думы приморской Находки подали в отставку "Русал" заявил, что не будет просить у акционеров мандат на дуэль за пакет "Норникеля" Хакасия рассматривает семь инвестпроектов на ТОР в Абазе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1436
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции122
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии404
Познер: «Это катастрофа для США»108
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска150
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение