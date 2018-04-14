Клычков попросил у Силуанова денег на социалку

Главной темой встречи стал вопрос о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию социальных обязательств Орловской области.

Кроме того, Клычков внес на рассмотрение Министерства финансов Российской Федерации предложения по снижению долговой нагрузки региона.

В пресс-службе отметили, что в ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего участия Орловской области в федеральных государственных программах и приоритетных проектах.