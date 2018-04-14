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Клычков попросил у Силуанова денег на социалку
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Клычков попросил у Силуанова денег на социалку 

РИА 57 58 минут назад
Фото: РИА 57
Врио губернатора Орловской области на минувшей неделе провел рабочую встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщает пресс-служба облправительства.
Главной темой встречи стал вопрос о выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета на реализацию социальных обязательств Орловской области.
Кроме того, Клычков внес на рассмотрение Министерства финансов Российской Федерации предложения по снижению долговой нагрузки региона.
В пресс-службе отметили, что в ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего участия Орловской области в федеральных государственных программах и приоритетных проектах.
Сообщение Клычков попросил у Силуанова денег на социалку появились сначала на РИА 57.
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