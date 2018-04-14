Тува рассчитывает на переработку отходов кобальтового производства советской эпохи

КРАСНОЯРСК , 14 апреля. / ТАСС /. Отходы (хвосты) кобальтового комбината в Туве в поселке Хову-Аксы, содержащие тысячи тонн токсических и тяжелых металлов, являются перспективным сырьем для современной промышленности, регион рассчитывает на появление инвестора. Об этом в субботу сообщил ТАСС глава Тувы Шолбан Кара-оол в кулуарах Красноярского экономического форума (КЭФ).

"Сейчас происходят очень существенные изменения в технологиях. Например, сырье Хову-Аксы можно использовать для производства батарей. Уверен, что кобальтовые хвосты, вчера бывшие головной болью, завтра станут для Тувы новой возможностью. Нужен только хороший инвестор", — сказал Кара-оол.

Он добавил, что к Хову-Аксы проявляла интерес группа Олега Дерипаски

"Тувакобальт" закрыли по решению Министерства цветной металлургии СССР в 1991 году. С момента закрытия предприятия не было предпринято никаких мер для нейтрализации экологических угроз, исходящих от захоронений отходов. Хранилища не охраняются, шламы, общий объем которых составляет более 1,4 млн кубических метров, стали источником загрязнения прилегающей местности, в том числе сел Сайлыг и Хову-Аксы, где проживают более 5 тыс. человек, сообщили в правительстве Тувы.

Еще несколько лет назад проект рекультивации отходов «Тувакобальта» должен был войти в федеральную программу «Экологическая безопасность». Его даже внесли в рабочий вариант документа, однако в связи с экономическим кризисом федеральная программа была утверждена в сокращенном виде.