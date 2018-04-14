Ещё
Дробиз: потребители не почувствуют запрета на ввоз алкоголя из США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дробиз: потребители не почувствуют запрета на ввоз алкоголя из США 

BFM.RU 1 час назад
Готовящийся запрет на поставки из США алкоголя вряд ли почувствуют российские потребители, поскольку доля американских алкогольных напитков слишком мала на рынке, заявил «Интерфаксу» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
По его словам, по этой же причине запрет не окажет существенного влияния и на американских производителей.
«Мы импортируем из США в основном дорогой элитный алкоголь, который не пьют рядовые потребители. К тому же его доля в импорте алкоголя — это «смешные цифры», — сказал он.
Дробиз сообщил, что в 2017 году РФ импортировала из США 1,4 млн литров вина (0,54% в общем импорте), 1 тыс. литров джина (0,1%), 5,5 тыс. литров игристых вин (0,01%), 174 тыс. литров ликеров (5,5%), 235 тыс. литров крепких ликероводочных изделий (2,1%), 10 тыс. литров рома (0,2%), 30 тыс. литров текилы (0,9%). Пива из США было ввезено 1,7 млн литров, его доля в импорте составила 1%.
Как считает младший аналитики ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, американская компания Brown Forman — производитель знаменитого виски Jack Daniels — из-за ответных санкций РФ может потерять $20 млн ежегодной выручки из общей выручки в РФ в $30 млн Это не окажет существенного влияния на ее бизнес, считает он. В 2017 году компания заработала почти $3 млрд
Brown Forman также поставляет в РФ водку Finlandia, но производит ее не в США.
Некритичными считает Сабитов и возможные потери выручки японской корпорации Suntory Holdings, которая владеет производителем другого знаменитого американского виски — Jim Beam.
Всего, по данным ФТС, РФ в 2017 году импортировала алкогольных и безалкогольных напитков почти на $2,5 млрд
BFM.RU: последние новости
«Русская рулетка» – глупость Трамп взял 48 часов — и они почти истекли На территории Хабаровска рухнул вертолет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ ответили на удары США по Сирии1149
Пентагон рапортовал о завершении удара по Сирии324
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции84
Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска125
«Россию хотят поставить на колени»602
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США Армия
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение