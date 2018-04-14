Дробиз: потребители не почувствуют запрета на ввоз алкоголя из США

Готовящийся запрет на поставки из США алкоголя вряд ли почувствуют российские потребители, поскольку доля американских алкогольных напитков слишком мала на рынке, заявил «Интерфаксу» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз

По его словам, по этой же причине запрет не окажет существенного влияния и на американских производителей.

«Мы импортируем из США в основном дорогой элитный алкоголь, который не пьют рядовые потребители. К тому же его доля в импорте алкоголя — это «смешные цифры», — сказал он.

Дробиз сообщил, что в 2017 году РФ импортировала из США 1,4 млн литров вина (0,54% в общем импорте), 1 тыс. литров джина (0,1%), 5,5 тыс. литров игристых вин (0,01%), 174 тыс. литров ликеров (5,5%), 235 тыс. литров крепких ликероводочных изделий (2,1%), 10 тыс. литров рома (0,2%), 30 тыс. литров текилы (0,9%). Пива из США было ввезено 1,7 млн литров, его доля в импорте составила 1%.

Как считает младший аналитики ИК «Фридом Финанс» Ален Сабитов, американская компания Brown Forman — производитель знаменитого виски Jack Daniels — из-за ответных санкций РФ может потерять $20 млн ежегодной выручки из общей выручки в РФ в $30 млн Это не окажет существенного влияния на ее бизнес, считает он. В 2017 году компания заработала почти $3 млрд

Brown Forman также поставляет в РФ водку Finlandia, но производит ее не в США.

Некритичными считает Сабитов и возможные потери выручки японской корпорации Suntory Holdings, которая владеет производителем другого знаменитого американского виски — Jim Beam.

Всего, по данным ФТС, РФ в 2017 году импортировала алкогольных и безалкогольных напитков почти на $2,5 млрд