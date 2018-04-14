Полицейские Красноярского края помогли директору сельской школы найти родственников ветерана ВОВ

В Отдел информации и общественных связей Главка пришло письмо из школы в селе Мигна с просьбой об оказании помощи в установлении местонахождения родственников Григория Прокопьевича Юферова — полный кавалер трех орденов Славы.

По словам директора учебного заведения Натальи Ретунской, ветеран Великой Отечественной войны является уроженцем их села и в память о нем они хотят присвоить школе его имя.

Совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска сотрудники пресс-службы нашли родного сына Григория Прокопьевича, который проживает в г. Красноярске , и связались с ним.

Мужчина с радостью откликнулся на просьбу представителей школы и подписал соответствующие документы.

«Я очень благодарен за такое трепетное отношение к памяти моего отца, за то, что его имя будет увековечено на Родине, и будущие поколения не забудут о его вкладе в Победу», — сказал сын ветерана Валерий Григорьевич.

Григорий Прокопьевич Юферов участвовал в боях на Брянском и Центральных фронтах в сражении на Курской дуге у станции Поныри, на 1-ом Белорусском фронте. Весь боевой путь прошел в составе 1-й минометной бригады командиром отделения разведки 139-го минометного полка.