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Полицейские Красноярского края помогли директору сельской школы найти родственников ветерана ВОВ
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Полицейские Красноярского края помогли директору сельской школы найти родственников ветерана ВОВ 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю помогли дирекции школы в Ермаковском районе найти родственников ветерана Великой Отечественной войны.
В Отдел информации и общественных связей Главка пришло письмо из школы в селе Мигна с просьбой об оказании помощи в установлении местонахождения родственников Григория Прокопьевича Юферова — полный кавалер трех орденов Славы.
По словам директора учебного заведения Натальи Ретунской, ветеран Великой Отечественной войны является уроженцем их села и в память о нем они хотят присвоить школе его имя.
Совместно с оперуполномоченными Управления уголовного розыска сотрудники пресс-службы нашли родного сына Григория Прокопьевича, который проживает в г. Красноярске, и связались с ним.
Мужчина с радостью откликнулся на просьбу представителей школы и подписал соответствующие документы.
«Я очень благодарен за такое трепетное отношение к памяти моего отца, за то, что его имя будет увековечено на Родине, и будущие поколения не забудут о его вкладе в Победу», — сказал сын ветерана Валерий Григорьевич.
Григорий Прокопьевич Юферов участвовал в боях на Брянском и Центральных фронтах в сражении на Курской дуге у станции Поныри, на 1-ом Белорусском фронте. Весь боевой путь прошел в составе 1-й минометной бригады командиром отделения разведки 139-го минометного полка.
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