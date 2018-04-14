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Пропавшую сибирячку с тату и тоннелями нашли живой
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Пропавшую сибирячку с тату и тоннелями нашли живой 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске нашли пропавшую неделю назад 24-летнюю Викторию Гетман — неделю назад она пропала по дороге с работы домой.
Как сообщили корреспонденту НГС в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», девушку нашли ночью 14 апреля.
«Виктория была найдена в Дзержинском районе, не очень далеко от места её проживания. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Никаких объяснений по поводу причин её отсутствия на данный момент нами не получено. Она будет в понедельник в отделе полиции писать объяснительную. Немаловажную роль играло свидетельство, которое мы получили благодаря ориентировке, размещённой в Сети интернет. Люди её увидели, обратили внимание, позвонили нам сообщили», — сообщили поисковики.
Виктория Гетман пропала в прошлые выходные, 8 апреля. Она позвонила маме, предупредила, что едет домой с работы, а потом не выходила на связь. Среди отличительных примет Виктории был пирсинг, тоннели и татуировка.
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