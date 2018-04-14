В Димитровграде мошенницы «из газовой службы» украли у инвалида 158 тысяч

12 апреля поступило заявление в полицию от жительницы Димитровграда, 78-летний отец которой, инвалид по зрению, стал жертвой мошенниц, проникших в его квартиру под предлогом проверки газового оборудования.

Возле подъезда к пенсионеру подошли две женщины, представившись «сотрудниками газовой службы». Вместе с ним они зашли в его квартиру — под предлогом необходимости проверить работу газового оборудования. Одна из мошенниц отправилась на кухню — имитировать проверку, а вторая попросилась помыть руки.

Слабо видящий инвалид не заметил, как гостьи проникли в кладовку и украли оттуда 140 тысяч рублей. Позже обнаружилась пропажа еще 18 тысяч рублей из кошелька. Преступниц ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.