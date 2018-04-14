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Газманов: бузовщину и рэп-баттлы нельзя назвать творчеством
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Газманов: бузовщину и рэп-баттлы нельзя назвать творчеством 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Народный артист России Олег Газманов оценил современный отечественный шоу-бизнес. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
"В нашем шоу-бизнесе сейчас много явлений, начиная от бузовщины и заканчивая вызывающими рэп-баттлами. Но все это даже нельзя назвать творчеством", — заявил Газманов.
По его словам, в России много ярких и душевных артистов.
"Я смотрю на все это глазами своей 14-летней дочери, спрашиваю, что она слушает. Вот, к примеру, в ее плеере Мот, Гуф. Они делают что-то интересное. Мне нравится рэпер Баста, который соединяет разные направления. Да, у нас в России есть таланты, нечего все время кивать на Запад", — добавил Газманов.
Ранее музыкант Юрий Лоза, известный своими резкими высказываниями о деятелях искусства, назвал Ольгу Бузову «пирожком» и сравнил с осьминогом.
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