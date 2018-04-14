Газманов: бузовщину и рэп-баттлы нельзя назвать творчеством

"В нашем шоу-бизнесе сейчас много явлений, начиная от бузовщины и заканчивая вызывающими рэп-баттлами. Но все это даже нельзя назвать творчеством", — заявил Газманов.

По его словам, в России много ярких и душевных артистов.