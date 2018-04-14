Мэр и председатель думы приморской Находки подали в отставку

"Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил главе и председателю Думы Находки написать заявления об увольнении в субботу, 14 апреля. Такое решение принято руководителем края в связи с затянувшейся конфликтной ситуацией между двумя ветвями власти в муниципалитете", — говорится в сообщении.

Как информируют местные СМИ, конфликт между мэром и председателем городской Думы связан с кадровой политикой в администрации города и в ряде муниципальных предприятий. «Когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди. Такая ситуация недопустима, в городе надо наводить порядок», — сообщил в субботу на совещании во Владивостоке Андрей Тарасенко.

38-летний Андрей Горелов избран главой администрации Находкинского городского округа в феврале 2016 года. До этого он работал в органах прокуратуры Приморского края и Дальневосточного федерального округа.

Находка — город с население в более 150 тыс. человек, находится на юго-востоке Приморского края на расстоянии более 170 км от Владивостока. Расположенные на его территории порты Восточный, Находка и железнодорожные станции узловой станции Находка образуют крупнейший транспортный узел на Дальнем Востоке России