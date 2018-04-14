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Мэр и председатель думы приморской Находки подали в отставку
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Мэр и председатель думы приморской Находки подали в отставку 

ТАСС 1 час назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 14 апреля. /ТАСС/. Мэр города Находка Приморского края Андрей Горелов и председатель городской Думы Евгений Воронин в субботу сложили с себя полномочия. Об этом сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
"Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил главе и председателю Думы Находки написать заявления об увольнении в субботу, 14 апреля. Такое решение принято руководителем края в связи с затянувшейся конфликтной ситуацией между двумя ветвями власти в муниципалитете", — говорится в сообщении.
Как информируют местные СМИ, конфликт между мэром и председателем городской Думы связан с кадровой политикой в администрации города и в ряде муниципальных предприятий. «Когда исполнительная и законодательная власть не могут найти компромисс, страдают от этого в первую очередь люди. Такая ситуация недопустима, в городе надо наводить порядок», — сообщил в субботу на совещании во Владивостоке Андрей Тарасенко.
38-летний Андрей Горелов избран главой администрации Находкинского городского округа в феврале 2016 года. До этого он работал в органах прокуратуры Приморского края и Дальневосточного федерального округа.
Находка — город с население в более 150 тыс. человек, находится на юго-востоке Приморского края на расстоянии более 170 км от Владивостока. Расположенные на его территории порты Восточный, Находка и железнодорожные станции узловой станции Находка образуют крупнейший транспортный узел на Дальнем Востоке России.
Восточный порт в настоящее время реализует крупнейший портовый проект на Дальнем Востоке по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. После ввода в эксплуатацию объектов третьей очереди грузооборот АО «Восточный Порт» вырастет с 23 млн тонн до 39-40 млн тонн угля в 2019 году.
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