Обзор московских событий в СМИ за 14 апреля

«Коммерсантъ». Telegram отправили на блокировку Суд постановил закрыть доступ к мессенджеру. ссылка

«Известия» . Восточно-европейская рванина Как этнической преступной группировке из Молдавии удавалось годами бесчинствовать в Подмосковье . ссылка

Газета.Ru. Алкоголь убивает: умеренное употребление оказалось опасным Ученые выяснили, чем опасно умеренное употребление алкоголя. ссылка

«Московский комсомолец». Падение рубля сказалось на турпоездках: где россияне проведут майские Путешественники в пике. ссылка

Комсомольская правда ». Выбираем, когда выгоднее взять отпуск, чтобы не потерять в деньгах Или как без особых усилий сэкономить несколько тысяч рублей. ссылка

«Комсомольская правда». Московские чиновники отчитались о своих доходах Данные за 2017 г. опубликованы на официальном сайте правительства столицы . ссылка

«Комсомольская правда». Московский рынок ипотеки вырос на треть В марте кредиты взяли 6,7 тыс. заемщиков. ссылка

Московская правда ». Новое здание Дома русского зарубежья откроется в день столетия А. Солженицына Дом русского зарубежья им. А. Солженицына — научно-культурный центр музейного типа по сохранению, изучению и популяризации истории и современной жизни русского зарубежья. ссылка

«Московская правда». Стоимость проезда по канатной дороге объявят в мае На строящейся канатной дороге от Воробьевых гор до комплекса «Лужники» будет два тарифа — «зимний» и «транспортный». ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин осмотрел новое здание Дома русского зарубежья им. А. Солженицына Его строительство началось в ноябре 2015 г. по решению правительства Москвы. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин взял домой брошенную собаку из приюта Во время посещения площадки фестиваля «Пасхальный дар» на Тверском бульваре, где проходят мероприятия благотворительного проекта «Четвероногий друг», глава города выбрал себе собаку из приюта. ссылка

«Вечерняя Москва». Московские чиновники представили декларации о доходах за 2017 г. Данные о доходах представили заместители мэра и главы некоторых департаментов. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин внес на рассмотрение в Мосгордуму законопроект о продлении времени голосования на московских выборах до 22 часов Соответствующий законопроект мэра Москвы Сергея Собянина поступил на рассмотрение в Мосгордуму. ссылка

«Вечерняя Москва». Парад московских трамваев пройдет 21 апреля Колонна ретротранспорта проедет по центральным улицам города. ссылка

«RT». В СК возбудили уголовное дело по факту падения студентки из окна здания МГИМО Следователи возбудили уголовное дело по факту падения студентки из окна здания МГИМО. ссылка