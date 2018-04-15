В Иркутске полицейские разыскивают подозреваемую в мошенничестве под видом снятия порчи

продолжают фиксировать факты мошенничества,

совершенных под предлогом снятия порчи и сглаза. Лже-целители предлагают

горожанам провести «ритуал очищения», который избавит их от так называемых недугов. Доверчивые граждане выносят из дома и передают

мошенникам деньги и золотые вещи, над которыми якобы будут прочитаны

очищающие молитвы. Как показывает практика раскрытия данной категории

преступлений, злоумышленниками чаще всего являются приезжие граждане

цыганской национальности. Зачастую жертвами преступных посягательств

становятся пенсионеры.

Накануне вечером в дежурную часть отдела

полиции № 4 обратилась 69-летняя местная жительница и сообщила о совершении в отношении нее мошеннических действий, в результате которых

она лишилась своего имущества.

Со слов потерпевшей, в дневное время в ее квартиру, расположенную на улице Ярославского, пришла неизвестная,

предположительно цыганской национальности, с ребенком и попросила ручку

для письма. В ходе разговора злоумышленница представилась целительницей,

а также заверила, что на потерпевшей порча и предложила ее снять.

Пожилая женщина, доверившись, решила

воспользоваться лечением. По окончанию ритуала лже-целительница скрылась

в неизвестном направлении, а потерпевшая обнаружила, что у нее пропали

ювелирные изделия.

В настоящий момент сотрудники полиции

проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий,

направленных на задержание предполагаемой преступницы.

Приметы подозреваемой: женщина на вид 25-30 лет, рост около 150 см., худощавого телосложения, лицо смуглое,

волосы темные, была одета в куртку черного цвета на синтепоне, ниже

пояса, юбка серая до колен, шапка серая, сапоги черные. С женщиной был мальчик на вид 8-10 лет, рост около 140 см., плотного телосложения,

лицо смуглое, волосы черные, был одет в куртку черного цвета, ниже

пояса, штаны темные, шапка серая вязанная, кроссовки черные.

Граждан, узнавших по описанию

разыскиваемую, просьба сообщить в ближайший отдел полиции либо по телефонам дежурных частей: 8 (3952) 216805, 8 (3952) 44-44-04 либо 02,

112 — с мобильного телефона.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам

быть предельно осторожными при контактах с незнакомыми людьми на улицах, не доверять и не попадаться на подобные уловки. В случаях, если

Вы заметили подобные подозрительные ситуации, не оставайтесь

равнодушными, незамедлительно обращайтесь в полицию.