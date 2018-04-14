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Степь в провинции Цинхай после снегопада
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Степь в провинции Цинхай после снегопада 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уезд Хайянь /пров. Цинхай/, 13 апреля /Синьхуа/ — В степи Цзиньиньтань в уезде Хайянь Хайбэй-Тибетского автономного округа /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/ прошел снегопад.
Темные силуэты коров и овец на фоне бескрайней заснеженной степи создают необычную и прекрасную картину.
Уезд Хайянь /пров. Цинхай/, 13 апреля /Синьхуа/ — В степи Цзиньиньтань в уезде Хайянь Хайбэй-Тибетского автономного округа /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/ прошел снегопад.
Темные силуэты коров и овец на фоне бескрайней заснеженной степи создают необычную и прекрасную картину.
Уезд Хайянь /пров. Цинхай/, 13 апреля /Синьхуа/ — В степи Цзиньиньтань в уезде Хайянь Хайбэй-Тибетского автономного округа /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/ прошел снегопад.
Темные силуэты коров и овец на фоне бескрайней заснеженной степи создают необычную и прекрасную картину.
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