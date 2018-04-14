Степь в провинции Цинхай после снегопада

Уезд Хайянь /пров. Цинхай/, 13 апреля / Синьхуа / — В степи Цзиньиньтань в уезде Хайянь Хайбэй-Тибетского автономного округа /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай / прошел снегопад.

Темные силуэты коров и овец на фоне бескрайней заснеженной степи создают необычную и прекрасную картину.

Уезд Хайянь /пров. Цинхай/, 13 апреля /Синьхуа/ — В степи Цзиньиньтань в уезде Хайянь Хайбэй-Тибетского автономного округа /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/ прошел снегопад.

Темные силуэты коров и овец на фоне бескрайней заснеженной степи создают необычную и прекрасную картину.

Уезд Хайянь /пров. Цинхай/, 13 апреля /Синьхуа/ — В степи Цзиньиньтань в уезде Хайянь Хайбэй-Тибетского автономного округа /провинция Цинхай, Северо-Западный Китай/ прошел снегопад.

Темные силуэты коров и овец на фоне бескрайней заснеженной степи создают необычную и прекрасную картину.