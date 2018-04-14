Пентагон: Асад не входил в список целей ракетного удара по Сирии 

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад не входил в список тех целей, по которым ВС США, Великобритании и Франции нанесли ракетные удары. Об этом сообщил на экстренно созванном в Пентагоне брифинге для журналистов американский министр обороны Джеймс Мэттис.
Как он ответил на прямой вопрос о том, пытались ли западные ВС уничтожить в ходе нынешней операции Асада, цели подбирались исключительно с тем, чтобы «ослабить способности сирийской военной машины создавать химические вооружения». «В настоящее время не было попыток расширить этот список целей», — заявил руководитель американского военного ведомства.