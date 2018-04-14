Развитие древнего искусства ганьской волосяной вышивки

Наньчан, 13 апреля / Синьхуа / — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.

Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.

Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.

Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.

Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.

Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.

Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.

Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.

В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.

Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.