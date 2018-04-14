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Развитие древнего искусства ганьской волосяной вышивки
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Развитие древнего искусства ганьской волосяной вышивки 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
Наньчан, 13 апреля /Синьхуа/ — Ганьская волосяная вышивка — это вид традиционной ручной вышивки на ткани с использованием волос в качестве нитей. Технологический процесс делится на 24 стадии.
Тао Юнхун — мастер ганьской волосяной вышивки в 17-м поколении, которая непрерывно привносит новое в традиционную технику. Она разработала «водоворотный стежок» и особую технологию окраски волос, увеличив художественную выразительность вышивки и добавив в нее цвета.
В 2004 году Тао Юнхун при поддержке правительства открыла в Наньчане /провинция Цзянси, Восточный Китай/ собственную компанию ганьской волосяной вышивки «Юнхун», а также школу вышивания, в которой бесплатно обучила более 3000 человек. Благодаря этому древнее традиционное искусство получило развитие и обрело новых последователей.
Ганьская волосяная вышивка имеет древнюю историю, насчитывающую около 500 лет.
ИА Синьхуа: последние новости
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