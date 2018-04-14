Волгоградский трамвай: пережить войну, уйти под землю и никогда не сдаваться

Волгоградскому трамваю исполнилось 105 лет. За эти годы он, как и наш город, пережил многое: был полностью уничтожен во время Сталинградской битвы, но возродился, окреп и продолжает перевозить волгоградцев и гостей города-героя в своих уютных старомодных и блестящих современных вагонах. Хочется пожелать нашему трамваю долгих лет жизни и в честь дня рождения вспомнить его непростую биографию.

Появление и развитие трамвайного движения

В апреле 1913 года в Царицыне появился электрический трамвай. Трамваи уже были в 36 губернских городах Российской империи, однако из уездных именно Царицын стал первым городом, получившим рельсовый транспорт. Причем все 17 трамваев были отечественными, изготовленными на Мытищинском машиностроительном заводе, хотя в то время трамвайное строительство в России монополизировало бельгийское «Центральное электрическое общество в Москве ».

Иван Яковлевич Пятаков — городской голова

Городским головой в Царицыне тогда был Иван Пятаков, и он же — председателем комиссии по осуществлению в Царицыне электрических предприятий: трамвая, освещения и лесотаски. При нем началась разработка проекта строительства трамвая, именно его подпись стоит на облигациях 4-го городского займа. В его доме на углу Петровской и Царицынской улиц расположилась контора бельгийского «Центрального электрического общества в Москве», которому предполагалось сдать в концессию строительство электросооружений.

Однако после переговоров с бельгийским обществом городское самоуправление приняло решение строить трамвай на собственные средства. Для этого в 1910 году был выпущен 5-процентный облигационный займ на 1,5 миллиона рублей. Таким образом удалось обойтись без привлечения иностранного капитала, и Царицын стал первым уездным городом Российской империи, самостоятельно построившим трамвай.

Для строительства трамвая в Царицын был приглашен талантливый инженер Владимир Радциг.

Владимир Александрович Радциг — инженер, заведующий строительством царицынского трамвая с 1911 по 1913 годы

Радциг работал самоотверженно, вникал во все детали, обращал внимание и на затраты — по возможности снижал расходы, внедрял новые технологии.

Провожали его очень тепло: «Служащие и рабочие, узнав о моем уходе, поднесли мне очень теплый адрес. Городская управа, узнав об этом, вместе с трамвайной комиссией тоже поднесли мне адрес и устроили прощальный ужин в местной гостинице, на котором городской голова дирижировал женским хором, певшим в этом ресторане. Когда я уезжал, на вокзал пришли все работники трамвая и станции, свободные от работы» (из книги Радцига В. А. «Воспоминания энергетика»).

Благодаря Владимиру Радцигу в Царицыне появились трамваи

А между тем Радцига на этой должности могло и не быть: «Как я узнал от своих знакомых гласных, причиной неприглашения меня было опасение, что, может быть, я окажусь евреем, а дума-то была черносотенной. Недаром в Царицыне тогда неистовствовал монах Илиодор! Когда же у них сбежал инженер, то многие гласные вспомнили, что здесь, в Царицыне, дважды работал очень хороший инженер В. А. Радциг, строивший сперва от завода Бари первые нефтяные баржи, а другой раз от завода Бромлея городской водопровод. И был он настоящим русским немцем, чистым москвичом и очень хорошо и в больших количествах умел пить русскую водку. После этого сомнения отпали, и мне послали приглашение» (из книги Радцига В. А. «Воспоминания энергетика»)

Пуск трамвая состоялся 9 апреля 1913 года. В этот день ожидалась песчаная буря, и, чтобы трамвай не сошел с рельсов, все дворники города стояли вдоль путей и подметали их. Первый трамвайный маршрут пролегал от Тихорецкого вокзала (теперь Волгоград II) в центр города. За первый день выручить удалось 325 рублей.

Билет на сталинградский трамвай

Первая трамвайная линия протянулась на 10 километров — с Тихорецкого вокзала (Волгоград-II) до станции Царицын (Волгоград I). Маршрут включал 22 остановки. Первый трамвайный парк был построен в Зацарицынской части города — на улице Сердобской (сейчас это улица КИМ). Здесь же располагалаись мастерские и различные службы.

Постепенно трамвай становился самым популярным способом передвижения, к тому же он был дешевле поездок на извозчике. Один билет стоил пять копеек. В 1914 году он подорожал на копейку, которая шла на нужды войны.

Народное собрание на городской площади, 1917 год Гражданская война в Царицыне сильно навредила трамвайному хозяйству. Однако уже в августе 1920 года было восстановлено трамвайное движение от центра до завода ДЮМО (« Красный Октябрь »), затем — от центра до вокзала Сталинград-II.

В 1929 году в Сталинград стали поступать вагоны серии Х Мытищинского машиностроительного завода, которые использовались на маршрутах города до 1967 года.

В Комсомольском саду установлен памятник трамвайному вагону серии X. Его открыли в 2003 году — в честь 100-летия пуска рельсового городского движения в Царицыне-Сталинграде-Волгограде.

К началу войны трамвай в Сталинграде был важнейшим транспортом

Накануне Великой Отечественной войны сталинградский трамвай был одним из крупнейших хозяйств города и работал без убытков. Во время войны в мастерских трамвайного парка освоили военное производство — делали снаряды к 45-миллиметровым противотанковым орудиям.

Трамвай в Сталинграде продолжал работать до 23 августа 1942 года — дня самой массированной бомбардировки города. Во время Сталинградской битвы трамвайное хозяйство было уничтожено полностью.

Война уничтожила трамвай в Сталинграде

Уже 28 января 1943 года, за три дня до капитуляции фельдмаршала Паулюса, по сталинградскому трамвайному тресту был издан приказ о его работе. В декабре 1943 года по маршруту «Центр города — завод „Красный Октябрь“ отправился первый восстановленный вагон.

Восстанавливать трамвай начали сразу после окончания Сталинградской битвы

В Красноармейском районе трамваи появились в ноябре 1958 года.

В 1985 году было закрыто движение трамваев по нескольким улицам: Краснознаменской, Советской, Наумова, Чуйкова.

Когда-то мимо мельницы Гергардта ходил трамвай

Известен интересный факт о сталинградском трамвае. По мнению волгоградского коллекционера Алексея Авчухова, примерно в 1925 году у трамвая появились свои деньги — так называемые боны.

Льготный талон номиналом 4 копейки. Два талона — одна станция, причем со скидкой

Боны сталинградского трамвая использовались для размена. В 1924 году в России началась денежная реформа, которая способствовала укреплению рубля. Вновь вернулся золотой червонец. Он представлял собой огромные деньги, высоко котировался за рубежом, но внутри страны приносил больше неудобств — его невозможно было разменять. В целом в стране не хватало разменных денег. Пытаясь выйти из разменного кризиса, некоторые города стали выпускать свои денежные суррогаты. Правительство жестко пресекало эти попытки, приравнивая их к фальшивомонетничеству.

Льготный талон номиналом 10 копеек. Для удобства различия его пересекала красная полоса

Но трамвай не мог останавливать свою работу и, жестко нуждаясь в разменной монете, обзавелся своими разменными денежными знаками. Боны печатались в Ленинграде на простой серой бумаге без водяных знаков и выдавались в трамвае на сдачу. Ими же можно было рассчитаться за проезд и, предположительно, обменять обратно на деньги у кондуктора. Исследователь предполагает, что городские власти знали об этом явлении, но закрывали глаза, чтобы не мешать работе трамвая. Когда разменный кризис миновал, о бонах благополучно забыли. Да так, что найти сейчас какие-либо подтверждения их существования почти невозможно.

Вагоны

С 1949 года в Сталинград стали поступать вагоны МТВ-82, которые эксплуатировались в городе до 1973 года.

В 1959-м трамвайный парк Сталинграда пополнился вагонами Т-59Е и Т-2-62 производства завода Гота (ГДР). Они проработали на трамвайных маршрутах Сталинграда—Волгограда до 1972 года.

Самые разные трамваи ходят по городу-герою

С сентября 1967 года в Волгоград стали приходить чешские вагоны „Татра“ Т-3. Они используются до сих пор.

В апреле 2018 года в распоряжение скоростного трамвая поступило несколько новых вагонов с двусторонним расположением дверей.

Новые вагоны приехали в Волгоград из Усть-Катава

Так выглядит кабина современного трамвая

Скоростной трамвай

Скоростной трамвай или метротрам — одна из достопримечательностей Волгограда. Такой трамвайной линии — с подземным участком, построенным по нормам метрополитена, — нет ни в одном другом городе России. Да и в масштабах мира СТ считается диковинкой — журнал Forbes поставил волгоградский метротрам на 4-е место в списке 12 самых интересных трамвайных маршрутов мира.

Метро в Волгограде маленькое, зато необычное

Скоростной трамвай появился в Волгограде в 1984 году. Сейчас протяженность линии метротрама составляет 17,3 км, подземный участок — 7,3 км. Из 22 станций шесть находится под землей. Скоростной трамвай проезжает по пяти районам: Тракторозаводскому, Краснооктябрьскому, Центральному, Ворошиловскому и Советскому.

Ныряющий под землю трамвай традиционно восхищает гостей города

При строительстве волгоградского скоростного трамвая был решен ряд сложных технических вопросов. Чтобы вагоны подходили к платформе всегда с левой стороны, в начале и в конце подземного участка тоннели перекрещиваются в разных уровнях, а специальная конструкция подвески контактной сети позволяет пантографу складываться при въезде в подземную часть линии.

Музей МЭТ У предприятия „Метроэлектротранс“ есть свой музей — истории городского электротранспорта. Он открылся в 2000 году в здании Дома культуры Ворошиловского района, а в 2016-м переехал в депо №5.

Экспозиция музея включает старые документы, фотографии, личные вещи работников предприятия. Здесь можно увидеть макеты трамваев, которые уже не используются, форму прежних лет, инструменты и даже фрагменты рельсов.

Музей истории волгоградского электротранспорта работает уже 18 лет На территории депо выставлен вагон „Татра“ Т-3. Более 40 лет такие вагоны ездили по улицам Волгограда. Теперь один из них стал музейным экспонатом.

Чешский трамвай вышел на заслуженный отдых и стал почетным экспонатом музея

А на улицах города можно увидеть самые разные вагоны — теперь их раскрашивают в честь разных событий и праздников.

Жителям и гостям города напоминают, в каком славном городе они живут

О грядущих событиях тоже расскажет трамвай

Наверное, самый уютный — это новогодний трамвай

В салоне тоже праздничная атмосфера

Новые вагоны ждут пассажиров