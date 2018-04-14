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В Красноярском крае недобросовестный подрядчик привлечен к ответственности
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В Красноярском крае недобросовестный подрядчик привлечен к ответственности 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
ООО «Ликвидатор» при сносе федерального здания Института Крайнего Севера, расположенного в г. Норильске, допустило многочисленные нарушения. Аварийным объект признали еще в 2010 году, контракт о демонтаже заключили в 2017-м г.
Проверка показала, что некачественное ограждение допускает свободный беспрепятственный доступ граждан и транспорта, охрана и освещение отсутствуют, допускаются нарушения техники безопасности при производстве работ.
Собственник здания Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук принял решение привлечь к дисциплинарной ответственности начальника отдела капитального строительства. А компании-подрядчику ООО «Ликвидатор» начислен штраф в размере 981 122,76 рублей.
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