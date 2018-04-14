Ещё
20 уборочных машин приняли участие в параде коммунальной и дорожной техники в Котельниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

20 уборочных машин приняли участие в параде коммунальной и дорожной техники в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Парад коммунальной и дорожной техники прошел в Котельниках. В нем приняли участие порядка 20 специализированных машин. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Булгаков.
Сегодня в Подмосковье проходит парад коммунальной и дорожной техники, которая будет заниматься содержанием дорог, дворов, общественных мест в  весенне-летний
период. В Котельниках в нем приняли участие порядка 20 машин. Это универсальные
мини-погрузчики, пылесосы, тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины
— Андрей Булгаков.
Он добавил, что технику представили управляющие компании, муниципальные бюджетные учреждения, ресурсоснабжающие организации. Перед началом парада на территории у спортивного комплекса «Котельники» в микрорайоне Белая Дача состоялся смотр машин. Любой желающий мог ознакомиться с техническими параметрами и их возможностями. Также горожанам продемонстрировали технику в действии.
14 апреля в Московской области по поручению губернатора Подмосковья проходят парады коммунальной техники, которыми открылся месячник благоустройства в регионе. Общегородской субботник пройдет в Котельниках 21 апреля. Уже сейчас в городском округе активно идет генеральная уборка территорий. Особое внимание будет уделено памятникам и местам воинской славы в преддверии празднования Дня Победы.
Ранее «360» писал, что праздничные мероприятия состоятся в День Победы в Реутове. Глава города Станислав Каторов сообщил, что жителей ждет показ военной техники, интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость.
360tv.ru: последние новости
Субботники пройдут в подмосковных парках Новые направления сотрудничества с БРИКС обсудят на ПМЭФ‐2018 Умер режиссер Милош Форман
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители поднялись в небо Сирии278
Путин прокомментировал атаку по Сирии1529
Захарова отреагировала на ночной удар126
«Оскорбление президента России неприемлемо»336
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»202
Видео
01:02
Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован в Минске
Шоу-бизнес
00:27
Идут по проводам: Украина требует денег за Крым
Компании Статьи
07:55
Российские истребители поднялись в небо Сирии
Оружие Армия
01:24
CNN: Россия не будет отвечать на удары по Сирии
Политика Армия
00:40
В Москве задумались о поставках С-300 в Сирию
Армия Оружие
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:51
Захарова отреагировала на ночной удар
Политика В мире
05:28
Франция подтвердила вину Сирии докладом
Ближний Восток В мире
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение