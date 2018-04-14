20 уборочных машин приняли участие в параде коммунальной и дорожной техники в Котельниках

Парад коммунальной и дорожной техники прошел в Котельниках . В нем приняли участие порядка 20 специализированных машин. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Булгаков.

Сегодня в Подмосковье проходит парад коммунальной и дорожной техники, которая будет заниматься содержанием дорог, дворов, общественных мест в весенне-летний

период. В Котельниках в нем приняли участие порядка 20 машин. Это универсальные

мини-погрузчики, пылесосы, тракторы, самосвалы, комбинированные дорожные машины

— Андрей Булгаков.

Он добавил, что технику представили управляющие компании, муниципальные бюджетные учреждения, ресурсоснабжающие организации. Перед началом парада на территории у спортивного комплекса «Котельники» в микрорайоне Белая Дача состоялся смотр машин. Любой желающий мог ознакомиться с техническими параметрами и их возможностями. Также горожанам продемонстрировали технику в действии.

14 апреля в Московской области по поручению губернатора Подмосковья проходят парады коммунальной техники, которыми открылся месячник благоустройства в регионе. Общегородской субботник пройдет в Котельниках 21 апреля. Уже сейчас в городском округе активно идет генеральная уборка территорий. Особое внимание будет уделено памятникам и местам воинской славы в преддверии празднования Дня Победы.