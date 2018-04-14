США обстреляли Дамаск «Томагавками»

США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает агентство Reuters.

Неясно, участвует ли в первом ударе авиация США, однако агентство выяснило, что к атаке подключились истребители ВВС Великобритании , вылетевшие с военной базы на Кипре

По предварительной информации, ударам подверглись район Барзех, где сосредоточены научные центры, а также аэропорт Дамаска.

О последствиях обстрела пока не сообщается.