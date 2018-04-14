Ещё
США обстреляли Дамаск «Томагавками»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США обстреляли Дамаск «Томагавками» 

Lenta.ru 44 минуты назад
США обстреляли столицу Сирии Дамаск крылатыми ракетами «Томагавк». Об этом сообщает агентство Reuters.
Неясно, участвует ли в первом ударе авиация США, однако агентство выяснило, что к атаке подключились истребители ВВС Великобритании, вылетевшие с военной базы на Кипре.
По предварительной информации, ударам подверглись район Барзех, где сосредоточены научные центры, а также аэропорт Дамаска.
О последствиях обстрела пока не сообщается.
Сирийское новостное агентство SANA, в свою очередь, сообщило об успешном перехвате крылатых ракет. «ПВО Сирии отражают удары США, Франции и Великобритании по Сирии», — сообщают в Дамаске, передает РИА Новости.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп отдал приказ ударить по Сирии205
Китай встанет на сторону России34
«Это катастрофа для США»36
Названа причина нанесения удара по Сирии52
РФ «принудят заплатить» за Сирию239
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение