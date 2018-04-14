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В Кировской области отец, болеющий за «ЦСКА», едва не зарезал сына — фаната «Спартака»
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В Кировской области отец, болеющий за «ЦСКА», едва не зарезал сына — фаната «Спартака» 

Свободная пресса 1 час назад
Жителя Кировской области — фаната футбольного клуба «ЦСКА» — приговорили к четырем годам лишения свободы за то, что он ударил ножом в грудь сына, который болеет за «Спартак». Конфликт произошел во время просмотра матча.
Как сообщает РИА Новости, после произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив. Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее «СП» писала, что фанаты ЦСКА в Будапеште обратили в бегство вооруженных ножами цыган. Группа фанатов ехала в Белград через Венгрию и в электричке Дебрецен — Будапешт «что-то не поделила с группой цыган», связанных с криминалом. После выяснения отношений в вагоне, конфликт продолжился на вокзале Будапешта.
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