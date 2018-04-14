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В Запорожье саперы взорвали авиабомбу времен войны
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В Запорожье саперы взорвали авиабомбу времен войны 

Вести.Ru 19 минут назад
В Запорожье на берег Азовского моря выбросило авиабомбу SD-50 времен Второй мировой войны. О происшествии сообщили представители Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Украины 13 апреля.
По данным пресс-службы ведомства, бомбу обнаружили местные жители в селе Степановка Приазовского района.
Пиротехники ГСЧС ликвидировали опасный боеприпас в специально отведенном месте, передает агентство «Интерфакс».
Как выяснилось, 54-килограммовая авиабомба оказалась в Азовском море после того, как ее вымыло водой из кручи, в которой она лежала со времен Второй мировой войны.
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