В Запорожье саперы взорвали авиабомбу времен войны

Запорожье на берег Азовского моря выбросило авиабомбу SD-50 времен Второй мировой войны. О происшествии сообщили представители Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области Украины 13 апреля.

По данным пресс-службы ведомства, бомбу обнаружили местные жители в селе Степановка Приазовского района.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали опасный боеприпас в специально отведенном месте, передает агентство «Интерфакс»

Как выяснилось, 54-килограммовая авиабомба оказалась в Азовском море после того, как ее вымыло водой из кручи, в которой она лежала со времен Второй мировой войны.