В парламенте Германии выразили сомнение в эффективности санкций против России

"Очень спорно, что санкции против России эффективны в том смысле, в каком предполагалось, — отметил Добриндт. — Я за то, чтобы регулярно пересматривать эти санкции". По мнению политика, «следует создать новую основу для доверия между Россией и Западом». «Полная реализация минских соглашений была бы для этого важным сигналом», — добавил руководитель земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге.

Добриндт призвал правительство ФРГ поставить отношения с Россией на новую основу. Германии, по его словам, отводится роль страны, которая должна «работать над улучшением партнерства с РФ» и «постоянно открывать каналы для диалога с Москвой ».

Одновременно он заявил, что Великобритания в деле Скрипаля может рассчитывать на полную поддержку Берлина. «Меры, которые приняли западные страны, были правильными, но я советую каждой стороне не раскручивать чересчур сильно спираль эскалации», — заметил политик. «Мы не заинтересованы в ухудшении ситуации», — добавил он.

"Срочно, возможно, в рамках чемпионата мира по футболу, нужен сигнал со стороны русских о том, что там всерьез заинтересованы в улучшении партнерских отношений", — утверждал Добриндт.