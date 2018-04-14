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В парламенте Германии выразили сомнение в эффективности санкций против России
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В парламенте Германии выразили сомнение в эффективности санкций против России 

ТАСС 33 минуты назад
БЕРЛИН, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер баварских консерваторов в парламенте ФРГ Александер Добриндт выразил сомнения в эффективности санкций против России и предложил постоянно перепроверять их. Об этом он заявил в опубликованном в субботу интервью медиагруппе Funke.
"Очень спорно, что санкции против России эффективны в том смысле, в каком предполагалось, — отметил Добриндт. — Я за то, чтобы регулярно пересматривать эти санкции". По мнению политика, «следует создать новую основу для доверия между Россией и Западом». «Полная реализация минских соглашений была бы для этого важным сигналом», — добавил руководитель земельной группы Христианско-социального союза в Бундестаге.
Добриндт призвал правительство ФРГ поставить отношения с Россией на новую основу. Германии, по его словам, отводится роль страны, которая должна «работать над улучшением партнерства с РФ» и «постоянно открывать каналы для диалога с Москвой».
Одновременно он заявил, что Великобритания в деле Скрипаля может рассчитывать на полную поддержку Берлина. «Меры, которые приняли западные страны, были правильными, но я советую каждой стороне не раскручивать чересчур сильно спираль эскалации», — заметил политик. «Мы не заинтересованы в ухудшении ситуации», — добавил он.
"Срочно, возможно, в рамках чемпионата мира по футболу, нужен сигнал со стороны русских о том, что там всерьез заинтересованы в улучшении партнерских отношений", — утверждал Добриндт.
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