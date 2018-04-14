Центр Хабаровска перекроют шесть раз

Хабаровске пройдет шесть репетиций парада Победы. В эти дни будет перекрыто движение в центре города для всех видов транспорта. Ограничения коснутся также стоянки транспортных средств, сообщает ИА " Хабаровский край сегодня" со ссылкой на информацию пресс-службы администрации города.

Ограничения на движение всех видов транспорта будут наложены:

25, 27, 30 апреля, 2 и 4 мая 2018 года в период с 16.00 до 23.00, а также 7 мая с 07.00 до 14.00: по улице Гоголя (от Уссурийского бульвара до улицы Муравьева-Амурского) и улице Пушкина от улицы Ленина до Амурского бульвара (четная сторона).

Стоянка транспортных средств по маршрутам следования и концентрации механизированных колонн будет запрещена:

25, 27, 30 апреля и 2, 4 мая в период с 16.00 до 23.00 и 07 мая с 05.00 до 14.00 на улицах: Ленинградской (от Восточного шоссе до улицы Ленина); Дикопольцева (от улицы Ленина до Амурского бульвара); Ленина (нечетная сторона — от улицы Ленинградской до улицы Пушкина); Пушкина (от улицы Ленина до Амурского бульвара); Уссурийский бульвар (от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева); Амурский бульвар (четная сторона — от улицы Пушкина до улицы Дикопольцева). Хабаровчанам стоит заранее продумать маршруты своих поездок по городу в эти дни.

Стоит отметить, что в текущем году на площади имени В. И. Ленина все тренировки парадных расчетов войск Хабаровского гарнизона пройдут с участием механизированной колонны тяжелой военной техники.

Напомним, в параде Победы в Хабаровске в этом году планируется задействовать более 100 единиц вооружения и военной техники и порядка 2000 военнослужащих.