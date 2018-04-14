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В Комсомольске тестируют первое электронное табло
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В Комсомольске тестируют первое электронное табло 

Хабаровский край сегодня 33 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Комсомольске-на-Амуре заработало первое электронное табло, которое показывает время прибытия общественного транспорта, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Информатор установлен на остановке возле площади Юности, через которую проходят 16 автобусных маршрутов. Табло показывает информацию о движении городского транспорта в режиме он-лайн. На информационном табло отображается номер маршрута, время, оставшееся до прибытия автобусов, а также текущие дату, время и температуру воздуха.
Как сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» руководитель пресс-службы администрации Комсомольска Иван Лаврентьев, данное устройство — пробное.
— Это пока эксперимент. В течение 2018 года будет собираться информация: насколько устройство полезно горожанам, исправно ли работает система «ГЛОНАСС», корректно ли отображается время прибытия маршруток. Также необходимо протестировать технические возможности табло, как оно работает при разных температурах, — рассказал Лаврентьев.
Если электронное табло подтвердит свою эффективность, администрация Комсомольска продолжит установку аналогичных устройств на ключевых остановочных пунктах общественного транспорта. Напомним, что муниципалитет расчитывает на краевое софинансирование проекта по модернизации остановочных пунктов в рамках программы развития общественного транспорта. Кроме закупки новых современных павильонов, планируется их оснащение электронными информаторами. Их, как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», планируется установить на остановках с плотным пассажиропотоком.
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