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В Польше прошла конференция, посвященная вопросам сохранения памятников советским воинам
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В Польше прошла конференция, посвященная вопросам сохранения памятников советским воинам 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе встречи, проходившей в городе Новы-Тарг, обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и Польшей в вопросе сохранения военно-мемориального наследия двух стран.
В польском городе Новы-Тарг прошла международная конференция «Партнерский диалог в вопросах сохранения историко-культурного наследия». В ней приняли участие городские власти, члены поисковых отрядов, представители общественных организаций.
Организаторами встречи выступили Польский Университет, мемориальное движение «Курск» и «Международный Союз „Наследники Победы“».
В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между Россией и Польшей в вопросе сохранения военно-мемориального наследия двух стран.
«Организация «Курск» действует уже десять лет, и мы неизменно остаемся верными нашей позиции. Памятники советским воинам должны оставаться, они — часть истории, часть культурного наследия, а главное — они посвящены памяти простых солдат, которые пали в борьбе с общим врагом — гитлеровской Германией», — отметил руководитель мемориального движения «Курск» Ежи Тыц.
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