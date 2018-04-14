Итальянская полиция поймала на границе с Францией фургон с 2,5 кг тротила

Итальянская полиция нашла почти 2,5 кг тринитротолуола в минивэне, который въехал на территорию Италии из Франции . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных правоохранителей.

Операция прошла в туннеле в районе Монблана. В ходе рутинной проверки полицейские остановили белый фургон. За рулем транспортного средства оказался ранее судимый 56-летний гражданин Боснии и Герцеговины

Под приборной панельную автомобиля правоохранители нашли тайник, в нем было более 10 брикетов бурого цвета размером с небольшой кирпич. Изъятое вещество оказалось тротилом общим весом 2,4 кг.

Агентство со ссылкой на местные СМИ указывает, что следствие исключает «террористический след». При этом конечная цель доставки тротила остается неустановленной.