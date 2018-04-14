Ещё
Повторная подача заявления об отводе судьи запрещена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повторная подача заявления об отводе судьи запрещена 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Закон, запрещающий повторно подавать заявление об отводе судьи, прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика, вступил в силу 14 апреля.
Соответствующие изменений внесены в Гражданский процессуальный кодекс. Документ был дополнен статьёй следующего содержания: «В случае отказа в удовлетворении заявления об отводе подача повторного заявления об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается».
Автором инициативы стал Парламент Кабардино-Балкарской Республики. В пояснительной записке местные депутаты отметили, что ограничение подачи заявления на отвод предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом. Однако аналогичной нормы не было в ГПК, что, по их мнению, являлось правовым пробелом.
Законопроект был принят Госдумой 21 марта, одобрен Советом Федерации 28 марта. Президент подписал документ 3 апреля.
Парламентская газета: последние новости
В Уфе возбудили дело по гибели 5 рабочих, отравившихся в водопроводном колодце Госдума рассмотрит законопроект о наделении нотариусов статусом эскроу-агентов в мае «Парламент за 60 секунд». 11 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ готовит «ответный удар» США46
Порошенко обратился к Путину на «ты»1237
Россия отказывается от SWIFT603
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ490
Сирийская армия нашла химическую лабораторию боевиков16
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение