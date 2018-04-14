Гид по досугу: Чем заняться в Москве 14 и 15 апреля?

Столица продолжает радовать жителей теплой погодой, что служит отличным поводом выйти из дома, благо, что культурная программа на выходные 14 и 15 апреля обещает обширный список интересных мероприятий.

День культурного наследия в Музее Москвы

И в субботу, и в воскресенье посетители Музея Москвы могут ознакомиться с товарами блошиного рынка. Среди различных вещей, выставленных на продажу, желающие найдут винтажные предметы быта. В 2018 году ярмарка привязана к теме истории 20 века.

15 апреля гости смогут поучаствовать в благотворительности, подписав открытки для одиноких пенсионеров, которые содержатся в домах престарелых, сдать одежду для детей из детских домов и малоимущих. В этот же день художник Андрей Логвин создаст

арт-инсталляцию

во дворе музея. Перформанс «Соль Земли Русской» будет посвящен великому поэту Александру Пушкину.

Кстати, в каждое третье воскресенье месяца посещать музеи, галереи и выставочные залы можно совершенно бесплатно. Со списком заведений, присоединившихся к акции, можно ознакомиться на сайте правительства Москвы

Весенний фестиваль цветов в «Аптекарском огороде»

14 апреля в Ботаническом саду МГУ откроется восемнадцатый по счету фестиваль цветов «Аптекарский огород», который не оставит равнодушными любителей природы. Помимо композиций, составленных из разных растений, гости смогут насладиться концертами под открытым небом. На протяжении двух месяцев площадка фестиваля будет меняться. Окончание фестиваля запланировано на 3 июня.

Ежегодные торжества по поводу прихода весны будут отмечать в саду «Эрмитаж» в это воскресенье с 14:00 до 19:00. Традиционный русский праздник понравится как молодежи, так и семейным группам.

На одной из площадок организаторы напомнят публике о культурных обычаях и старинных обрядах. Детей можно будет занять в коллективном квесте, участники которого должны будут преодолевать препятствия и получать за каждый пройденный этап ключи. При помощи них в конце игры можно будет открыть ларец с наградой.

Ремесленники в разных отраслях проведут

мастер-классы

и научат гостей ковать подковы. Программа завершится концертом «О любви немало песен сложено!», в рамках которого выступят конкурсанты и финалисты телевизионных шоу «Голос» и «Главная сцена».

Ретро-ралли

«108 минут»

Приуроченный ко Дню космонавтики автопробег с элементами квеста пройдет на столичных улицах с участием нескольких команд, которым предстоит справиться с рядом заданий. Помимо соревнований на сообразительность и логику, гостей ожидает выставка

ретро-автомобилей

Образцы старой техники эпохи покорения космоса будут выставлены перед Музеем Космонавтики с 10:00 до 21:00. В 12:00 начнется первый этап гонок на педальных автомобилях для юных москвичей. Организаторы не требуют взносов за участие, достаточно заранее зарегистрироваться.

Тотальный диктант

В субботу все, кто придерживается правил русского языка, смогут проверить собственную грамотность, написав диктант вместе с другими россиянами. Акция «Тотальный диктант» пройдет во многих крупных городах страны и за рубежом. Знаменитости из разных сфер культуры зачитают отрывок из книги Гузели Яхиной на нескольких площадках.

Тотальная грамотность: организаторы рассказали, как в 2018 году принять участие в «Тотальном диктанте»

Желающие могут зарегистрироваться на сайте, а после написания диктанта узнать свою оценку. В Москве дикторы озвучат отрывок текста на площадках в парке Сокольники и на территории

музея-заповедника

«Царицыно».

Фестиваль сыра на ВДНХ

14 и 15 апреля на ВДНХ любителей гастрономических удовольствий порадует фестиваль сыра. Широкий ассортимент сортов сыра от производителей из России и других стран, позволит жителям Москвы попробовать и приобрести деликатесный продукт.

Во второй день фестиваля его организатор Олеся Шевчук устроит

мастер-класс

по приготовлению итальянского сыра

примо-сале, который не трудно произвести в домашних условиях. Шатер, расположенный на территории проведения фестиваля, пригласит посетителей с детьми сделать фотографии с козочками и ламами-альпака

Поблизости пройдет первый фестиваль деревянной игрушки. Коллекция игрушек, выполненных в соответствии с художественными традициями, расскажет юным гостям об истории страны.

Фотобиеннале 2018

12 апреля в Центральном Манеже открылось Фотобиеннале 2018 — грандиозное мероприятие, которое способно привлечь внимание всех, кто увлекается фотографией.

Мультимедиа Арт Музей приглашает публику ознакомиться с восемью фотопроектами мастеров из разных стран, в том числе из России. Работы, отмеченные знаменитыми премиями, провисят в стенах Манежа до 27 мая.

Субботник в «Музеоне»

Традиционное волонтерское мероприятие позволит горожанам привести в порядок парк искусств «Музеон», который расположен возле ЦДХ. Если вы давно мечтали очистить центр города от мусора, подмести дорожки и намылить голову классическому писателю (ну или хотя бы его бюсту), организаторы акции будут рады помощи со стороны гостей.

С наступлением теплого сезона с хрупких скульптурных композиций будут сняты защитные короба, что позволит полюбоваться ими. Начало уборки на свежем воздухе запланировано на 10:00.

Кросс «Лисья гора»

Тех, кто обладает крепким здоровьем и неудержимой тягой заниматься спортом, ждут организаторы кросса, который состоится в Битцевском лесу 15 апреля. Забег по пересеченной местности на двухкилометровой кольцевой трассе сулит победителям денежные призы.

За вход потребуется заплатить 600 рублей. Несколько стартов пройдут с 10:00 до 15:00, однако, подготовиться спортсмены смогут заранее — регистрационная стойка, раздевалки и камеры хранения откроются в 8:00.