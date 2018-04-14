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Должник придумал оригинальный способ уйти от ответственности в Приморье
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Должник придумал оригинальный способ уйти от ответственности в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
С недавнего времени в отделе судебных приставов по Октябрьскому району числится должник, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.
После того как судебные приставы обратили взыскание на банковские счета и несколько раз приходили домой с целью установления имущества, налогоплательщику пришла в голову идея сменить фамилию и место проживания.
Судебный пристав-исполнитель, сделав соответствующие запросы в регистрирующие органы, установила новые паспортные данные неплательщика, также его новый адрес регистрации.
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