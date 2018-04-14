Должник придумал оригинальный способ уйти от ответственности в Приморье

С недавнего времени в отделе судебных приставов по Октябрьскому району числится должник, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

После того как судебные приставы обратили взыскание на банковские счета и несколько раз приходили домой с целью установления имущества, налогоплательщику пришла в голову идея сменить фамилию и место проживания.

Судебный пристав-исполнитель, сделав соответствующие запросы в регистрирующие органы, установила новые паспортные данные неплательщика, также его новый адрес регистрации.