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Президент Мексики и вице-президент США встретятся на «Саммите Америк»
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Президент Мексики и вице-президент США встретятся на «Саммите Америк» 

РИА Новости 1 час назад
МЕХИКО, 14 апр — РИА Новости. Встреча президента Мексики Энрике Пеньи Ньето и вице-президента США Майка Пенса состоится в субботу в рамках проходящего в столице Перу «Саммита Америк», сообщила администрация мексиканского лидера.
Как отмечается в официальном сообщении, инициатива о проведении встречи исходила от офиса вице-президента США. «Цель — диалог о состоянии и перспективах двусторонних отношений между Мексикой и США», — говорится в документе.
"Правительство Мексики подтверждает непреклонную волю президента Энрике Пеньи Ньето к достижению соглашений, которые пойдут на пользу обоим народам, всегда посредством уважительного и конструктивного диалога", — подчеркивается в коммюнике.
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