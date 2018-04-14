На космодроме Плесецк в День авиации и космонавтики прошел торжественный прием школьников в ряды «Юнармии»

23 ученика местных школ принесли клятву юнармейца и вступили в ряды движения в присутствии командования космодрома, руководителей региональных отделений «Юнармии», ветеранов и родителей.

В 9 часов 7 минут, во время начала триумфального полёта в космос Юрия Гагарина , у памятника первому космонавту планеты Земля в городе Мирный начальником космодрома был открыт торжественный митинг, посвящённый памятной дате в истории России . В мероприятии приняли участие командование космодрома, руководство города, ветераны, руководители региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Архангельской и Вологодской областей, военнослужащие, юнармейцы, учащиеся школ, жители Мирного.

Торжественные построения и митинги, посвящённые Дню авиации и космонавтики были проведены во всех воинских частях космодрома.

В 10:00 в музее космодрома Плесецк в присутствии командования космодрома, руководителей региональных отделений «Юнармии», ветеранов, родителей 23 ученика местных школ принесли клятву юнармейца и вступили в ряды движения. Это был уже 10 ритуал посвящения в юнармейцы на космодроме, в которых приняли участие более 300 юнармейцев.

С 2016 года при непосредственной помощи командования космодрома в учебных заведениях, над которыми шефствуют воинские части космодрома, созданы семь юнармейских отрядов. Учитывая широкую географию расположения воинских частей, юнармейские отряды действуют в четырех субъектах Российской Федерации — Камчатском и Красноярских краях, Архангельской области и Ненецком автономном округе