На космодроме Плесецк в День авиации и космонавтики прошел торжественный прием школьников в ряды «Юнармии» 

23 ученика местных школ принесли клятву юнармейца и вступили в ряды движения в присутствии командования космодрома, руководителей региональных отделений «Юнармии», ветеранов и родителей.
12 апреля на 1 Государственном испытательном космодроме Министерства обороны Российской Федерации Плесецк (Архангельская обл. ) проведены торжественные мероприятия, посвящённые Дню авиации и космонавтики.
В 9 часов 7 минут, во время начала триумфального полёта в космос Юрия Гагарина, у памятника первому космонавту планеты Земля в городе Мирный начальником космодрома был открыт торжественный митинг, посвящённый памятной дате в истории России. В мероприятии приняли участие командование космодрома, руководство города, ветераны, руководители региональных отделений Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Архангельской и Вологодской областей, военнослужащие, юнармейцы, учащиеся школ, жители Мирного.
Торжественные построения и митинги, посвящённые Дню авиации и космонавтики были проведены во всех воинских частях космодрома.
В 10:00 в музее космодрома Плесецк в присутствии командования космодрома, руководителей региональных отделений «Юнармии», ветеранов, родителей 23 ученика местных школ принесли клятву юнармейца и вступили в ряды движения. Это был уже 10 ритуал посвящения в юнармейцы на космодроме, в которых приняли участие более 300 юнармейцев.
С 2016 года при непосредственной помощи командования космодрома в учебных заведениях, над которыми шефствуют воинские части космодрома, созданы семь юнармейских отрядов. Учитывая широкую географию расположения воинских частей, юнармейские отряды действуют в четырех субъектах Российской Федерации — Камчатском и Красноярских краях, Архангельской области и Ненецком автономном округе.
Для гостей космодрома из Вологодской области и Ненецкого автономного округа была проведена экскурсия на стартовые и технические комплексы космодрома Плесецк.