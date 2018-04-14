Кто родился 14 апреля 

Андрей Юрьевич Воробьёв (48 лет), губернатор Московской области. Являлся помощником заместителя председателя Правительства РФ Сергея Шойгу. Представлял в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Адыгея. Избирался в Государственную Думу IV, Vи VI созывов. В Госдуме VI созыва возглавлял фракцию «Единая Россия», был заместителем председателя Госдумы Сергея Нарышкина. 8 ноября 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора Московской области. 8 сентября 2013 года победил на выборах главы области, получив 78,94% голосов избирателей.
Дмитрий Викторович Свиридов (48 лет), председатель Законодательного Собрания Красноярского края. Проходил службу в Военно-морском флоте РФ. Работал в ОАО «ГМК „Норильский никель“. Избирался депутатом Норильского городского Совета депутатов. В 2017 году возглавил Законодательное Собрание Красноярского края.
Виктор Феликсович Вексельберг (61 год), президент, сопредседатель Совета Фонда „Сколково“. В 1990 году основал и возглавил управляющую компанию „Ренова“. В настоящее время является председателем Совета директоров Группы компаний „Ренова“. В 1996 году Виктор Вексельберг основал Группу „СУАЛ“ и в течение 7 лет занимал пост президента компании, а затем возглавил её Совет директоров. Был председателем правления ОАО „Тюменская нефтяная компания“, председателем Совета директоров Объединенной компании „РУСАЛ“.
В марте 2010 года Виктор Вексельберг был назначен руководителем проекта по созданию Инновационного центра в Сколково, а в июне 2010 года — президентом Фонда „Сколково“.
В списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала Forbes, Виктор Вексельберг занимает 10-е место.
Туилаепа Саилеле Малиелегаои (73 года), премьер-министр Самоа. Был членом самоанского парламента. Возглавлял министерства экономики, транспорта и гражданской авиации; финансов, туризма, торговли и промышленности. Занимал пост заместителя премьер-министра страны. С 23 ноября 1998 года является премьер-министром Самоа.
Михаил Васильевич Плетнёв (61 год), пианист, дирижёр, композитор. Художественный руководитель и главный дирижёр Российского национального оркестра. Будучи студентом консерватории, завоевал первую премию и Золотую медаль VI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Пианист много гастролировал: выступал по всему миру с сольными программами, а также вместе с известнейшими коллективами мира.
В 1990 году Михаил Плетнев создал и возглавил Российский национальный оркестр. Музыкант также выступает в качестве приглашенного дирижера с ведущими музыкальными коллективами мира. В 2007 году дебютировал в качестве оперного дирижера на сцене Большого театра. В последующие годы осуществил концертные постановки опер „Кармен“, „Майская ночь“ и др.
В 2006 году музыкант создал „Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева“.
Николай Арнольдович Петров (1943-2011), российский пианист. Народный артист СССР. Известность пришла к музыканту в 1962 году, когда он завоевал Серебряную медаль на первом международном конкурсе им. Вана Клиберна в США.
Музыкальные критики писали о Петрове, как о пианисте редких виртуозных возможностей, обладающим феноменальной музыкальной памятью.
Он выступал с ведущими симфоническими коллективами мира, а также много концертировал как сольный музыкант. В его репертуаре было около 50 сольных программ и 55 концертов с оркестром.
В 1998 году музыкант основал и возглавил Международный благотворительный фонд Николая Петрова, созданный для поддержки, как молодых талантов, так и ветеранов сцены. Именем Николая Петрова названа одна из малых планет.
Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя дворянства в Ковно, губернатора Гродненской и Саратовской губерний.
В историю Пётр Столыпин вошел как реформатор. Он был инициатором аграрной реформы (получившей впоследствии название „столыпинская“), основными направлениями которой были передача земель в частную собственность и кредитование крестьян. Под его руководством был разработан ряд крупных законопроектов, в том числе введение всеобщего начального образования и реформы местного самоуправления.
Проведенные Столыпиным реформы позволили России перед началом Первой мировой войны выйти на пятое место в мире по темпам экономического роста.
14 сентября 1911 года в Киевском оперном театре, в присутствии царя Николая II, на Петра Столыпина было совершено покушение (всего на него было совершено 11 покушений). Анархист Дмитрий Богров дважды выстрелил в Столыпина из револьвера. Через четыре дня, 18 сентября, политик скончался.