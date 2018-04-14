Кто родился 14 апреля

В марте 2010 года Виктор Вексельберг был назначен руководителем проекта по созданию Инновационного центра в Сколково , а в июне 2010 года — президентом Фонда „Сколково“.

В списке 200 богатейших бизнесменов России, составленном российской версией журнала Forbes , Виктор Вексельберг занимает 10-е место.

Туилаепа Саилеле Малиелегаои (73 года), премьер-министр Самоа . Был членом самоанского парламента. Возглавлял министерства экономики , транспорта и гражданской авиации; финансов, туризма, торговли и промышленности. Занимал пост заместителя премьер-министра страны. С 23 ноября 1998 года является премьер-министром Самоа.

Михаил Васильевич Плетнёв (61 год), пианист, дирижёр, композитор. Художественный руководитель и главный дирижёр Российского национального оркестра. Будучи студентом консерватории, завоевал первую премию и Золотую медаль VI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Пианист много гастролировал: выступал по всему миру с сольными программами, а также вместе с известнейшими коллективами мира.

В 1990 году Михаил Плетнев создал и возглавил Российский национальный оркестр. Музыкант также выступает в качестве приглашенного дирижера с ведущими музыкальными коллективами мира. В 2007 году дебютировал в качестве оперного дирижера на сцене Большого театра. В последующие годы осуществил концертные постановки опер „Кармен“, „Майская ночь“ и др.

В 2006 году музыкант создал „Фонд поддержки национальной культуры Михаила Плетнева“.

Николай Арнольдович Петров (1943-2011), российский пианист. Народный артист СССР. Известность пришла к музыканту в 1962 году, когда он завоевал Серебряную медаль на первом международном конкурсе им. Вана Клиберна в США

Музыкальные критики писали о Петрове, как о пианисте редких виртуозных возможностей, обладающим феноменальной музыкальной памятью.

Он выступал с ведущими симфоническими коллективами мира, а также много концертировал как сольный музыкант. В его репертуаре было около 50 сольных программ и 55 концертов с оркестром.

В 1998 году музыкант основал и возглавил Международный благотворительный фонд Николая Петрова, созданный для поддержки, как молодых талантов, так и ветеранов сцены. Именем Николая Петрова названа одна из малых планет.

Пётр Аркадьевич Столыпин (1862-1911), министр внутренних дел и председатель Совета министров Российской империи. В разные годы занимал посты уездного предводителя дворянства в Ковно, губернатора Гродненской и Саратовской губерний.

В историю Пётр Столыпин вошел как реформатор. Он был инициатором аграрной рефор­мы (получившей впоследствии название „столыпинская“), основными направлениями которой были передача земель в частную собственность и кредитование крестьян. Под его руководством был разработан ряд крупных законопроектов, в том числе введение всеобщего начального образования и реформы местного самоуправления.

Проведенные Столыпиным реформы позволили России перед началом Первой мировой войны выйти на пятое место в мире по темпам экономического роста.