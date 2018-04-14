МИД Казахстана завершил проект в области официальной помощи Афганистану

Астана , 13 апреля / Синьхуа / — Казахстан завершил проект по оказанию Афганистану официальной помощи развитию. Об этом сегодня сообщила пресс-служба МИД

Реализация проекта началась с рабочего визита казахстанской делегации в Кабул в феврале 2017 года. В ходе визита состоялись встречи с представителями государственных органов Афганистана, а также со структурами ООН . В июле 2017 года в Астане прошел научно-практический семинар по повышению потенциала государственных служащих и представителей НПО Афганистана с участием представителей государственного и неправительственного сектора. В работе этого семинара приняли участие 24 представителя государственного и неправительственного сектора Афганистана.

В рамках второй фазы проекта в марте-апреле 2018 года в Астане прошел семинар по охране материнского и детского здоровья, в котором приняли участие 30 представителей сферы здравоохранения Афганистана. Более 80 проц участников семинара стали афганские женщины. Участникам семинара вручили сертификаты об окончании тренингов. —0—