Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram 

Ни для кого не секрет, что большинство публичных людей предпочитают выкладывать в Instagram самые удачные кадры, обрабатывая их в специальных программах. Не так давно это доказал Сергей Лазарев, случайно «подставив» Веру Брежневу. Фотографии Виктории Лопыревой с недавней премьеры также наглядно показывают, что для своих снимков модель использует особые приемы.
Пользователи восхищаются идеальной фигурой Виктории. Но талия звезды на самом деле выглядит так:
А вы обрабатываете снимки перед тем, как опубликовать их?
Фото: архивы пресс-служб, instagram