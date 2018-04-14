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Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram
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Совсем не осиная талия и неидеальное лицо: Виктория Лопырева не так хороша, как в Instagram 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Ни для кого не секрет, что большинство публичных людей предпочитают выкладывать в Instagram самые удачные кадры, обрабатывая их в специальных программах. Не так давно это доказал Сергей Лазарев, случайно «подставив» Веру Брежневу. Фотографии Виктории Лопыревой с недавней премьеры также наглядно показывают, что для своих снимков модель использует особые приемы.
Пользователи восхищаются идеальной фигурой Виктории. Но талия звезды на самом деле выглядит так:
А вы обрабатываете снимки перед тем, как опубликовать их?
Фото: архивы пресс-служб, instagram
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