Трамп снял судимость с экс-главы аппарата бывшего вице-президента Чейни

министерстве обороны. "Сегодня президент Дональд Трамп даровал полное помилование Льюису «Скутеру» Либби, бывшему главе аппарата вице-президента Ричарда Чейни, осужденному во время судебного процесса в 2007 году", — говорится в заявлении Сандерс. Она указывает на то, что еще в 2016 году апелляционный суд округа Колумбия счел, что Либби был невиновен, а годом ранее ему позволили вернуться к юридической практике. Сандерс также напоминает, что еще до суда он работал в Белом доме, Госдепартаменте

"Я не знаю мистера Либби. Но на протяжении многих лет я слышал, что с ним обошлись несправедливо", — приводятся в заявлении пресс-секретаря слова самого Трампа. «Президент посчитал, что так будет правильно», — заметила уже позже на брифинге для журналистов Сандерс.

Либби — единственный сотрудник администрации Буша, которому по итогам расследования дела об утечке в прессу имени работавшей под прикрытием сотрудницы ЦРУ Валери Плэйм были предъявлены обвинения. Утечка произошла, когда против мужа Плэйм, бывшего посла Джозефа Уилсона , доказавшего несостоятельность утверждений администрации Буша о попытках Ирака закупить уран в Нигере , была развязана кампания по дискредитации, которой, как полагают политологи, целенаправленно руководил Белый дом.

Либби был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения. Президент Буш впоследствии принял решение о смягчении наказания — Либби был приговорен к штрафу и двум годам тюрьмы условно.