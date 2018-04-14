Антикоррупционная политика: итоги недели 9—15 апреля 

Президент Путин оказался в 14 раз беднее, чем глава его администрации
Владимир Путин, как следует из опубликованной декларации о доходах, заработал в 2017 году 18 728 268 рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом и во все предыдущие годы.
Вице-премьер правительства РФ Хлопонин заработал за год рекордные 2,9 млрд рублей
Члены правительства РФ опубликовали декларации о своих доходах и имуществе за 2017 год. Самым прибыльным прошедший год выдался для вице-премьера Александра Хлопонина — выручка от продажи его итальянского поместья превысила совокупный доход всех остальных членов Кабмина.
Зюганов обошел Жириновского и Неверова по уровню доходов
Лидер коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав прочих партийных фракций. Доходы Зюганова за 2017 год составили более шести миллионов рублей.
В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена
В России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.
Офшоры идут в Россию: адресатам санкций США готовят спецрежим для возврата капитала
Олигархам и компаниям, подпавшим под санкции США в начале апреля, российские власти предоставят особые условия для перевода и хранения капитала внутри страны, фактически создав офшоры. По данным издания «Ведомости», новые офшорные зоны появятся на двух островах в Калининграде и Владивостоке.
Великобритания отказалась выдать России 60 граждан РФ, обвиняемых в хищениях
Великобритания отказала России в выдаче более 50 человек в связи с предоставлением им политического убежища, большинство из них обвиняется в России в хищениях, сообщил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.
Замгенпрокурора РФ: даже смертная казнь не может искоренить коррупцию
Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман рассказал в интервью «Известиям» о самых распространенных нарушениях среди чиновников, а также оценил эффективность смертной казни в борьбе с коррупцией.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что судить о деятельности СК, тем более делать выводы о необходимости его расформирования, преждевременно.
Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
Госдума 12 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.
Судьи нарушают антикоррупционный закон и остаются безнаказанными
В антикоррупционной комиссии Совета судей РФ предложили жестче наказывать судей, допускающих конфликт интересов и подделывающих свои декларации о доходах. Реалии таковы, что региональные советы судей просто журят своих коллег за нарушение антикоррупционного законодательства и не привлекают их к ответственности.
Президенту доложили, что картели подмяли под себя львиную долю рынка госзакупок, Вашингтон подготовил новый санкционный список, Минфин посчитал неконкурентные закупки, в Думу поступили антикоррупционные законы, ФАС придумала, как защитить малый бизнес. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 2—8 апреля».