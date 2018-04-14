Ещё
Антикоррупционная политика: итоги недели 9—15 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Антикоррупционная политика: итоги недели 9—15 апреля 

pasmi.ru 34 минуты назад
Фото: pasmi.ru
Президент Путин оказался в 14 раз беднее, чем глава его администрации
Владимир Путин, как следует из опубликованной декларации о доходах, заработал в 2017 году 18 728 268 рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом и во все предыдущие годы.
Вице-премьер правительства РФ Хлопонин заработал за год рекордные 2,9 млрд рублей
Члены правительства РФ опубликовали декларации о своих доходах и имуществе за 2017 год. Самым прибыльным прошедший год выдался для вице-премьера Александра Хлопонина — выручка от продажи его итальянского поместья превысила совокупный доход всех остальных членов Кабмина.
Зюганов обошел Жириновского и Неверова по уровню доходов
Лидер коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав прочих партийных фракций. Доходы Зюганова за 2017 год составили более шести миллионов рублей.
В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена
В России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.
Офшоры идут в Россию: адресатам санкций США готовят спецрежим для возврата капитала
Олигархам и компаниям, подпавшим под санкции США в начале апреля, российские власти предоставят особые условия для перевода и хранения капитала внутри страны, фактически создав офшоры. По данным издания «Ведомости», новые офшорные зоны появятся на двух островах в Калининграде и Владивостоке.
Великобритания отказалась выдать России 60 граждан РФ, обвиняемых в хищениях
Великобритания отказала России в выдаче более 50 человек в связи с предоставлением им политического убежища, большинство из них обвиняется в России в хищениях, сообщил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян.
Замгенпрокурора РФ: даже смертная казнь не может искоренить коррупцию
Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман рассказал в интервью «Известиям» о самых распространенных нарушениях среди чиновников, а также оценил эффективность смертной казни в борьбе с коррупцией.
Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что судить о деятельности СК, тем более делать выводы о необходимости его расформирования, преждевременно.
Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете
Госдума 12 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.
Судьи нарушают антикоррупционный закон и остаются безнаказанными
В антикоррупционной комиссии Совета судей РФ предложили жестче наказывать судей, допускающих конфликт интересов и подделывающих свои декларации о доходах. Реалии таковы, что региональные советы судей просто журят своих коллег за нарушение антикоррупционного законодательства и не привлекают их к ответственности.
Президенту доложили, что картели подмяли под себя львиную долю рынка госзакупок, Вашингтон подготовил новый санкционный список, Минфин посчитал неконкурентные закупки, в Думу поступили антикоррупционные законы, ФАС придумала, как защитить малый бизнес. Подробности читайте в дайджесте ПАСМИ «Антикоррупционная политика: итоги недели 2—8 апреля».
pasmi.ru: последние новости
Экс-зампред правительства Коми признал себя казначеем ОПГ Власти Франции пять раз разрешали невыездному Керимову покидать страну Врио главы Дагестана отрицает знакомство с владельцами «Суммы» и благодарит силовиков за «зачистки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1131
Госдеп заступился за Британию97
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ474
Россия отказывается от SWIFT555
Аресту пожилой россиянки в Мюнхене нашли объяснение24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение