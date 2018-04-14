Антикоррупционная политика: итоги недели 9—15 апреля

Президент Путин оказался в 14 раз беднее, чем глава его администрации

Владимир Путин, как следует из опубликованной декларации о доходах, заработал в 2017 году 18 728 268 рублей — почти в два раза больше, чем в прошлом и во все предыдущие годы.

Члены правительства РФ опубликовали декларации о своих доходах и имуществе за 2017 год. Самым прибыльным прошедший год выдался для вице-премьера Александра Хлопонина — выручка от продажи его итальянского поместья превысила совокупный доход всех остальных членов Кабмина.

Зюганов обошел Жириновского и Неверова по уровню доходов

Лидер коммунистов Госдуме Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав прочих партийных фракций. Доходы Зюганова за 2017 год составили более шести миллионов рублей.

В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена

России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.

Офшоры идут в Россию: адресатам санкций США готовят спецрежим для возврата капитала

Владивостоке. Олигархам и компаниям, подпавшим под санкции США в начале апреля, российские власти предоставят особые условия для перевода и хранения капитала внутри страны, фактически создав офшоры. По данным издания «Ведомости», новые офшорные зоны появятся на двух островах в Калининграде

Великобритания отказалась выдать России 60 граждан РФ, обвиняемых в хищениях

Великобритания отказала России в выдаче более 50 человек в связи с предоставлением им политического убежища, большинство из них обвиняется в России в хищениях, сообщил заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян

Замгенпрокурора РФ: даже смертная казнь не может искоренить коррупцию

Заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман рассказал в интервью «Известиям» о самых распространенных нарушениях среди чиновников, а также оценил эффективность смертной казни в борьбе с коррупцией.

Бастрыкин против ликвидации СКР и не готов возглавить объединенное ведомство

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что судить о деятельности СК, тем более делать выводы о необходимости его расформирования, преждевременно.

Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Госдума 12 апреля приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица.

Судьи нарушают антикоррупционный закон и остаются безнаказанными

В антикоррупционной комиссии Совета судей РФ предложили жестче наказывать судей, допускающих конфликт интересов и подделывающих свои декларации о доходах. Реалии таковы, что региональные советы судей просто журят своих коллег за нарушение антикоррупционного законодательства и не привлекают их к ответственности.