В Нальчике безрукого инвалида обвинили в том, что он душил полицейского

Sobesednik.ru узнал о том, как безрукого жителя Кабардино-Балкарии обвинили в попытке задушить полицейского.

В ноябре 2017 года в Комитет против пыток обратилась семья Иритовых из Кабардино-Балкарии — жаловались на избиение полицейскими во дворе собственного дома.

Сейчас эта история получила неожиданное продолжение.

Хозяин дома Аслан Иритов возглавляет общественную организацию «Вольный аул», названную по имени микрорайона Нальчика , где проживает семья. Местные жители давно борются за выделение нуждающимся участков земли. Но кому-то в администрации эти клочки показались слишком жирными, и на них были объявлены торги. Общественники возмутились. Что объясняет факт ноябрьского нападения, после которого на Аслана Иритова было заведено уголовное дело.

Якобы Иритов схватил за шею полицейского «кистями обеих рук» и «продолжил сдавливать пальцы рук».

Одна проблема: Аслан Иритов — инвалид I группы. И «кисти обеих рук» — это то, чего у него попросту нет. Он — ампутант, обе руки заканчиваются чуть ниже локтей. Да простит нас уважаемый Аслан, но просто интересно, как это будет трактовать суд, когда дело окажется там.

А по факту избиения семьи Иритовых в СКР дело возбуждать отказались.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018 под заголовком «"Душил" полицейского неизвестно чем».