В Нальчике безрукого инвалида обвинили в том, что он душил полицейского 

Sobesednik.ru узнал о том, как безрукого жителя Кабардино-Балкарии обвинили в попытке задушить полицейского.
В ноябре 2017 года в Комитет против пыток обратилась семья Иритовых из Кабардино-Балкарии — жаловались на избиение полицейскими во дворе собственного дома.
Сейчас эта история получила неожиданное продолжение.
Хозяин дома Аслан Иритов возглавляет общественную организацию «Вольный аул», названную по имени микрорайона Нальчика, где проживает семья. Местные жители давно борются за выделение нуждающимся участков земли. Но кому-то в администрации эти клочки показались слишком жирными, и на них были объявлены торги. Общественники возмутились. Что объясняет факт ноябрьского нападения, после которого на Аслана Иритова было заведено уголовное дело.
Якобы Иритов схватил за шею полицейского «кистями обеих рук» и «продолжил сдавливать пальцы рук».
Одна проблема: Аслан Иритов — инвалид I группы. И «кисти обеих рук» — это то, чего у него попросту нет. Он — ампутант, обе руки заканчиваются чуть ниже локтей. Да простит нас уважаемый Аслан, но просто интересно, как это будет трактовать суд, когда дело окажется там.
А по факту избиения семьи Иритовых в СКР дело возбуждать отказались.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №14-2018 под заголовком «"Душил" полицейского неизвестно чем».