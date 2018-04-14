Галина Юдашкина призналась, что вторые роды прошли «волнительно» и «не так радужно», как первые

Дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина недавно стала мамой во второй раз и родила сына. Со момента появления маленького Аркадия на свет уже прошло чуть более двух недель. И вот, наконец, Галина Юдашкина решила ответить на вопросы подписчиков о том, как прошли ее роды в отдельном посте в Instagram. Кроме того, она рассказала, когда планирует начать занятия спортом и сколько лишним килограмм набрала за беременность.

Возникло много вопросов, как прошли вторые роды?! Не так радужно и сказочно как я думала, получились дольше чем первые и более волнительно! Но как же все быстро забывается, в этот раз я более осознано подхожу к материнству, пытаюсь запомнить каждый момент и наслаждаться им!

написала Галина Юдашкина.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 13 Апр 2018 в 1:05 PDT Отвечая на вопросы в комментариях, она заметила, что первые роды длились 6 часов, а вторые аж около 10. Оба раза все прошло естественным путем. Зато на этот раз ее вес увеличился не так сильно, как в прошлый. По словам Галины, за вторую беременность она набрала 14 кг. Из них ей осталось сбросить всего 5 кг. Также знаменитость сообщила, что уже через месяц планирует вернуться к спорту и начать восстанавливать форму.

Правда, многие в комментариях заметили — Галина уже выглядит прекрасно: «Стройненькие, молодцы!», «Красавица!», «Фигура 👍🌹», «А сколько уже сбросили? Выглядите стройной», «Галя, выглядите супер😍😍😍».

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 11 Апр 2018 в 7:05 PDT Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Лицо своего сына широкой публике девушка показала лишь в октябре 2017 года на Неделе моды в Париже, завершив показ новой коллекции отца с мальчиком на руках. А на днях семья отметила уже второй день рождения Анатолия.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 4 Апр 2018 в 1:32 PDT О второй беременности знаменитость рассказала 14 октября, заявив, что будущий малыш стал подарком ко дню рождения ее отца. Сын Аркадий появился на свет 28 марта.

Публикация от 🌿Gala Maxakov Yudashkina🌿 (@gyudashkina) 31 Мар 2018 в 8:08 PDT Фото: Instagram / @gyudashkina

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