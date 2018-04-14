Цепные псы

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых известных организованных преступных группировках 90-х. В предыдущей статье речь шла о могущественной тамбовской ОПГ, «щупальца» которой пронизали всю Северную столицу. В историю лихих 90-х она вошла целым рядом громких дел — от попытки достать субмарину для наркобаронов Колумбии до убийства политика Галины Старовойтовой . Неудивительно, что это смутное время с его разгулом бандитизма породило миф о тайной организации «Белая стрела». Считалось, что это неформальное сообщество, созданное силовиками, занималось ликвидацией самых значимых представителей криминального мира. Легенды гласят, что одним из штатных киллеров «Белой стрелы» был знаменитый убийца Александр Солоник (Саша Македонский), а патриарх преступного мира, вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик) стал одной из жертв «антикиллеров».

Предупреждение

В истории многих ОПГ 90-х есть личности, которые, по некоторым данным, в том числе по свидетельствам современников, принимали участие в криминальных событиях того времени. Однако их вина так и не была доказана в суде. Во избежание судебных издержек и обвинений в клевете «Лента.ру» изменила имена таких персонажей на вымышленные.

Первое официальное упоминание о тайной организации «Белая стрела» датировано 1998 годом. А заявителем, который поведал общественности о существовании мстителей в погонах, был не кто иной, как смоленский криминальный авторитет Тигран Петросян . Бандиту тогда было всего 23 года от роду, а он успел уже основательно замарать свои руки в крови, создав безжалостную местечковую ОПГ. До этого Петросян немного поучился в Суворовском военном училище, откуда, получив травму головы во время занятий спортом, вскоре после поступления был отчислен.

Каким образом уроженец армянского города Каджаран оказался в Смоленске, доподлинно неизвестно. По некоторым данным, после того как карьера военного не задалась, Петросян осел в Москве , где свел удачное для себя знакомство с ворами в законе, которые и поставили перспективного молодого человека «смотрящим» за Смоленском. Это объяснение вполне увязывается с тем фактом, что в кратчайшие сроки группировка Петросяна сумела вытеснить из города практически всех своих конкурентов: очевидно, в этом Тиграну помогли его покровители-«законники». Спокойно решать спорные ситуации Петросян не любил и чуть что — сразу переходил к угрозам. Матерые смоленские бандиты предпочитали не доводить ситуацию до открытого конфликта — и всегда отступали.

Свой криминальный путь группировка начинала, как обычная банда: отморозки грабили и убивали водителей фур, которых злая судьба загнала ночью на трассу Москва — Минск . Подобрав себе идеальную для преступления зону, бандиты клали на проезжую часть шипованную растяжку и набрасывались толпой на вышедших осмотреть колеса водителей. Их душили или резали ножами, а тела, облив бензином, сжигали. Все, что находилось в фуре, — обычно алкогольную продукцию и аудио— и видеотехнику — банда Петросяна реализовывала по своим каналам.

Никакого наказания за свои преступления бандиты не понесли — но вскоре, видимо, из соображений безопасности от разбоя перешли к рэкету. До сих пор точно неизвестно, сколько несговорчивых коммерсантов закопано в лесах Смоленской области : с неугодными «петросянские» расправлялись быстро. Многие из жертв оставались инвалидами, но в милицию не шли — боялись. Даже если бы они решились отнести заявления, то с вероятностью в 99 процентов им стало бы только хуже.

Петросян упивался своей безнаказанностью, так как из его кармана кормились некоторые местные милиционеры и сотрудники прокуратуры . В качестве благодарности они старательно «отмазывали» своего благодетеля от уголовной ответственности. Так, например, в 1996 году Тиграна задержали в его «Жигулях», буквально напичканных пистолетами с глушителями (всего 9 стволов). Конечно, досмотра машины глава ОПГ пытался не допустить — и при попытке скрыться сбил милиционера. Однако и в этот раз авторитет пробыл в отделении совсем недолго: тот же следователь Иванов снова удачно «ослеп» и не углядел в проступке Петросяна никакого криминала.

Следующий раз в невиновность Тиграна «товарищ в погонах» уверовал в 1997 году, когда Петросян среди бела дня устроил пальбу в центре города, пытаясь убить одного из местных предпринимателей. Стрелка задержали в тот момент, когда он, скинув по пути оружие, прятался в подъезде, и доставили в отдел. Вскоре пришли результаты экспертизы, согласно которым следы масла и пороха на одежде Петросяна полностью соответствовали тем, что присутствовали на брошенном им оружии. Но нет, и это не убедило следователя Иванова в виновности задержанного. К слову, год спустя он ушел из органов, возглавил подшефное Петросяну предприятие по производству спиртных напитков и даже побывал депутатом областной думы. Правда, в 2000 году Иванова застрелили неизвестные…

Своей удивительной наглостью и безнаказанностью Петросян мог сравниться разве что с бандитом «родом» из революционного 1917 года Николаем Сафроновым (Сабан). Сабан был главарем столичной банды насильников, которые, абсолютно не смущаясь присутствия свидетелей, похищали с городских улиц молодых девушек, увозили их в Измайловский лес, где грабили и насиловали. Правда, этот отморозок действовал несколько иным, чем Петросян, способом, и умудрился не купить, а… запугать некоторых московских стражей порядка. Сначала он с гранатой наперевес ворвался в 27-е отделение милиции и, срываясь на истерику, потребовал оставить его в покое.

Поступок особого действия не возымел — блюстители закона и не думали прекращать преследование бандита. И тогда в январе 1919 года Сафронов отправился в рейд по уничтожению постовых милиционеров. За один день он отправил на тот свет 16 стражей порядка, чем посеял в их рядах некую панику. Но одновременно подписал себе смертный приговор. Догадавшись, чем может ему грозить подобная дерзость, Сабан скрылся в маленькой деревеньке в Липецкой области . Там вскоре после переезда его и нашли убитым. Тогда никто даже и не сомневался, что расправа над бандитом дело рук милицейской бригады мстителей, прародителей будущей легенды — «Белой стрелы».

Пришло время расплаты и для Петросяна. Правда, до этого в 1997 году сначала сгинули двое его ближайших приспешников — Юрий Трусов (Юрец) и Игорь Нилов. Тигран подключил к поиску подельников всех, кого только мог. И в случае Юрца усилия увенчались успехом: тело бандита было обнаружено в куче мусора в заброшенном деревенском доме. Осмотрев труп, судмедэксперты пришли к выводу, что Трусова задушили, а перед смертью жестоко пытали, выливая на его тело порции серной кислоты. Местонахождение Игоря Нилова неизвестно до сих пор.

После опознания изуродованных останков Юрца, Петросян сильно перепугался. И вскоре на имя прокурора Смоленской области поступило заявление от одного из местных коммерсантов, которого «крышевал» Петросян. В нем предприниматель уверенно заявлял, что убийство Трусова и исчезновение Нилова — дело рук группы сотрудников смоленского управления по борьбе с оргпреступностью (УБОП) во главе с их начальником. В начале 1999 года все названные бизнесменом стражи порядка, а также действующий сотрудник ГРУ были задержаны и помещены под стражу. Но спустя два года расследование за неимением веских доказательств и улик было прекращено.

В подлоге вскоре сознались и сам заявитель, и инициировавший его показания Петросян, который в 2000 году самолично посетил УБОП и признался в выдумке. Впрочем, признание, переезд в Москву и смена фамилии не спасли бандита. 5 ноября 2000 года смоленский авторитет был расстрелян неизвестными на северо-западе столицы.

Обвинения в адрес правоохранительных органов пыталась было предъявлять вдова Петросяна. После гибели мужа она заявила, что незадолго до гибели его вызывали на допрос в центральное региональное УБОП, но лишь потому, что хотели таким образом узнать, где он живет, чтобы впоследствии убить. Но дальше громогласных заявлений дело так и не пошло. А существование «Белой стрелы» осталось на уровне слухов.

Примерно в то же время, когда и происходили основные смоленские события, в столице разгорелся грандиозный скандал. В 1998 году несколько действующих сотрудников ФСБ заявили, что двумя годами ранее с ведома официальной власти в структуре их ведомства было создано секретное подразделение под названием «Управление по разработке преступных организаций» (УРПО). Официально оно боролось с оргпреступностью, однако конкретная деятельность УРПО была настолько строго законспирирована, что о ней знали лишь немногие сотрудники ФСБ.

По слухам, задачей УРПО была организация и осуществление внесудебных расправ над лицами, неугодными российским спецслужбам. Пожалуй, единственная операция, приписываемая управлению и ставшая достоянием общественности, — это подготовка к неудавшемуся покушению на опального олигарха Бориса Березовского

Примечательно, что за идею создания некоего аналога «Белой стрелы» в свое время ратовал и известный генерал Александр Лебедь . В середине 90-х военный предоставил руководству страны документ под названием «Справка. О необходимости создания специального воинского формирования „Российского легиона“». В его состав планировалось включить как ветеранов групп «Альфа» и «Летучие мыши», так и действующих бойцов ВДВ, сотрудников МВД и ФСБ.

Среди поставленных перед спецотрядом задач значилось «выявление, психологическая обработка, изоляция, вербовка или дискредитация и ликвидация политических и военных вдохновителей и лидеров экстремистских террористических движений, а также иных организаций, чья деятельность будет нести угрозу национальной безопасности России ». Конечно, учитывая непростую обстановку на Северном Кавказе в те годы, было понятно, что в первую очередь «Легион» будет направлен на уничтожение чеченских террористов.

Но именно благодаря неоднозначности обозначений противника — «иные организации» — идея Лебедя многими воспринималась и как возможность жесткого ответа зарвавшимся ОПГ. И хотя замысел генерала официально не был реализован, прознавшие о нем граждане ждали, что рано или поздно появится такая тайная организация, которая сумеет дать отпор озверевшим преступникам.

Многие поклонники культового российского сериала «Бригада» помнят момент, когда спецназ вывозит трех сподвижников бандита Саши Белого в лес, заставляет копать могилы, а затем для острастки дает автоматную очередь поверх их голов. Подобный инцидент случился осенью 1995 года на западе столицы, когда был похищен один из рязанских криминальных авторитетов Виктор Айрапетов. Правда, последствия этого спектакля в отличие от сюжета «Бригады» были совсем другие.

В 1993 году после череды бандитских разборок в Рязани Айрапетов сбежал в Москву и обосновался в одном из элитных домов в Крылатском. Осенним днем он ехал на деловую встречу. В районе Рублевского шоссе машину Айрапетова блокировали две иномарки, из которых выскочили люди в черных масках. По свидетельствам охранников авторитета, на их вопрос «Что происходит?», незнакомцы принялись тыкать им в лицо милицейскими «корочками». И не успели телохранители ничего понять, как Айрапетова погрузили в авто и скрылись. Через пару недель его обезображенное тело было обнаружено в подмосковных Люберцах

Несколько месяцев спустя, 21 марта 1996 года, подобный инцидент повторился в Чеховском районе Подмосковья . Около 22.00 к бару «Грот», знаменитому в округе своим, как правило, бандитским контингентом, подъехали две машины — ничем не примечательные «Жигули» и вахтовка «КамАЗ» , из которых сразу же после остановки вышли одетые в камуфляж мужчины. Лиц никто из очевидцев не увидел: на них были натянуты черные маски. А вот форму визитеров, которых было порядка двадцати человек, хорошо рассмотрели сотрудники забегаловки: с правой стороны на груди располагалась эмблема скалящегося тигра, а слева желтыми буквами было выведено слово «Спецназ».

Ворвавшись в помещение «Грота», бойцы уложили лицами в пол десятерых посетителей, которых затем одного за другим вывели на улицу, погрузили в грузовик и немедленно отбыли в неизвестном направлении. Внешность визитеров и личности задержанных — а ими в основном оказались члены местной ОПГ — намекали на то, что граждан доставили в какой-нибудь отдел одной из силовых структур. Но стражи порядка, чьи телефоны начали обрывать приближенные «пропавших без вести», ни о какой силовой операции не знали. Районная прокуратура в итоге даже возбудила дело о «похищении человека, совершенном организованной группой и повлекшее за собой особо тяжкие последствия».

С момента скандального происшествия минул месяц, и в конце апреля того же года внезапно объявились четверо из увезенных мужчин: обросших, в грязных лохмотьях, их подобрали на МКАД водители и доставили в отделение. Но помочь следствию везунчики не смогли. Они помнили лишь то, что их держали в подвалах, не кормили и периодически избивали. В момент, когда их снова погрузили в транспорт, молодчики прощались с жизнями, полагая, что их везут к месту расстрела. Но вышло все иначе: мужчин с предусмотрительно завязанными глазами оставили в незнакомых им местах. Куда исчезли их товарищи по несчастью, так и осталось тайной.

Не успели стихнуть обывательские разговоры по поводу «Чеховской истории Х», как в начале июня 1996 года пришли вести из Подольского района. Там при схожих обстоятельствах были похищены двое местных жителей: неоднократно судимый мужчина и его приятель. По сведениям очевидцев, к происшествию были причастны люди в камуфляже, подобные тем, которые появлялись в «Гроте».

На этот раз «бойцы» задержали своих жертв на въезде в поселок Дубровицы. В конце июля в ходе поисков нашли машину, на которой в день похищения передвигались пропавшие: автомобиль со следами крови в салоне был утоплен в одном из лесных озер. Немногим позже грибники наткнулись и на закопанные тела мужчин. Преступление по сей день остается нераскрытым и также списывается на действия отряда «мстителей в погонах».

К моменту обнаружения подольских в производство поступило дело об аналогичном инциденте в подмосковном Пущино : там среди бела дня из подъезда собственного дома «спецназом» был похищен местный житель, по оперативной информации имевший вес в местном преступном сообществе. Показания, согласно которым мужчину скрутили «силовики», давала невольно ставшая свидетельницей любовница авторитета. Поиски гражданина так ни к чему и не привели.

В конце того же 1996 года из квартиры дома на улице Строителей в Химках похитили семь местных жителей в возрасте от 20 до 27 лет. Трое из них были бандитами, остальные четверо вроде как занимались наркотиками. Их похитители, по словам очевидцев, прибыли к месту «задержания» на милицейском УАЗике характерного желтого цвета. Ни одного из пропавших жителей Химок найти не удалось.

Само собой, причастность к похищениям стражей порядка ни в одном из этих случаев так и не удалось доказать: начальники спецподразделений всех районов, где пропадали бандиты, рапортовали, что их сотрудники отношения к «задержаниям» не имеют. Впрочем, в народе все операции однозначно приписывались «Белой стреле».

Тайной организации мстителей приписывают и устранение ряда криминальных авторитетов, которых по ряду причин не представлялось возможным призвать к ответу законным путем. Например, не исключается причастность «Белой стрелы» к ликвидации знаменитого лидера ореховской ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестра) — короля преступной Москвы начала 90-х.

Гибель главного столичного бандита в свое время наделала много шума и в прямом, и в переносном смысле: Сильвестр был взорван в собственном Mercedes 13 сентября 1994 года в центре Москвы. Дело так и осталось нераскрытым, ведь смерти Тимофеева хотели очень многие — от лидеров группировок-конкурентов до бандитов с Кавказа, непримиримым врагом которых считался Сильвестр.

Точили зуб на Тимофеева и сотрудники правоохранительных органов, которым никак не удавалось привлечь к ответственности укрепившегося в своем могуществе главаря ОПГ. К слову, если допустить, что к устранению ореховского босса имеет отношение «Белая стрела», то его гибель можно отнести скорее к промаху спецслужб. Ведь после его ликвидации в столице развернулась небывалая доселе криминальная война с многочисленными жертвами как среди бандитов, так и среди мирного населения.

Еще одной вероятной жертвой «Белой стрелы» называют дерзкого «законника» 90-х Сергея Липчанского по кличке Сибиряк. Самым эпатажным поступком коронованного в стенах Бутырки Сибиряка называют организованную им в этой же тюрьме в мае 1994 года сходку авторитетов и воров в законе. Цель была одна: остановить кровопролитие, ведь в то время в Москве начинала набирать обороты война между кавказскими и славянскими группировками. Отчислив знакомым охранникам по 10 тысяч долларов, он провел в камеру к двум отбывающим сроки «законникам» около 30 авторитетов.

Встреча закончилась на печальной ноте: всех скрутили прознавшие о сходке сотрудники РУБОП. Вскоре после этого пропал Сибиряк, а следом был ликвидирован его хороший друг по кличке Комар, который упорно пытался докопаться до истины по части исчезновения Липчанского. Примечательно, что крайне дипломатичный Сибиряк не имел врагов среди преступного мира — и был неудобен скорее стражам порядка: те трезво оценивали его возможности и способности, которые могли поспособствовать развитию оргпреступности.

Что до самой знаменитой операции из приписываемых «Белой стреле» — то это, безусловно, убийство криминального «патриарха», вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончика). Своей бурной деятельностью он успел довести сотрудников правоохранительных органов до нервного тика. Легче, наверное, перечислить те области обогащения и те криминальные группировки, которые обошел своим вниманием неуемный «законник», да и на это хватит пальцев одной руки: изучая криминальную биографию Япончика, создается впечатление, что он был везде. При этом Иванькову удалось дотянуть до редкого для его рода деятельности возраста — 69 лет. 26 июля 2009 года он был тяжело ранен на выходе из ресторана на Хорошевском шоссе в Москве. Япончик выжил, но месяц спустя у него развился перитонит, который и довел самого знаменитого «законника» до смерти.

Между тем упорно ходили слухи и о том, что к организации силовиков-мстителей могут иметь отношение и некоторые преступники — к примеру, легендарный киллер Александр Солоник (Саша Македонский), который отстреливал жертв не только по заданию авторитетов, но якобы и трудился на «Белую стрелу». В пользу этой версии говорят два факта.

Во-первых, в организации «антикиллеров», как гласит молва, было много бывших сотрудников правоохранительных органов, покинувших службу по той или иной причине, а Солоник — бывший милиционер, который в свое время серьезно оступился, был обвинен в изнасиловании и уволен.

Во-вторых, Солоник сумел сбежать из неприступного столичного СИЗО «Матросская Тишина». По официальной версии, ему помог выбраться один из надзирателей, но многие находят в деле о побеге киллера множество нестыковок, указывающих на то, что без участия других сотрудников изолятора операция окончилась бы крахом. А смерть Солоника, которую он принял от рук своего «коллеги» — ликвидатора Александра Пустовалова Саша Солдат ), по некоторым данным, есть не что иное, как месть криминальных боссов за предательство.

Как бы то ни было, но загадочная «Белая стрела» до сих пор остается лишь легендой 90-х — пускай и одной из самых ярких. Тем не менее, слухи о ней фактически неистребимы: люди очень хотели верить в восстанавливающих справедливость «зорро» без страха и упрека. Особенно эта вера крепла в те моменты, когда от ответственности уходила очередная «шишка» преступного мира, которой удавалось купить все и всех. Вольно или невольно, но многие ждали тогда, да и ждут сейчас, что в самый неожиданный момент на пути преступников возникнет та самая загадочная «Белая стрела», которая восстановит справедливость, пускай и пролив кровь.