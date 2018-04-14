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Около 80 мешков мусора собрали нижегородцы в ходе «Субботника с Гагариным»
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Около 80 мешков мусора собрали нижегородцы в ходе «Субботника с Гагариным» 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мероприятии приняли участие более ста человек, которые также убрали сухие ветки, очистили от снега и опавшей листвы газоны и клумбы.
В число участников субботника вошли студенты высших и средних специальных учебных заведений, молодые сотрудники предприятий района, члены «Молодой гвардии Единой России», а также сотрудники районной администрации и Приволжского миграционного центра. Также молодежь пришли поддержать и представители старшего поколения.
По окончании мероприятия организаторы угостили трудящихся чаем с пирогами. А на память о мероприятии все желающие могли сделать фотографию с изображением ракеты и шлемом космонавта.
Ранее сообщалось, что «Субботник с Гагариным» проведут в нижегородском парке.
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