Около 80 мешков мусора собрали нижегородцы в ходе «Субботника с Гагариным»

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе городской администрации.

В мероприятии приняли участие более ста человек, которые также убрали сухие ветки, очистили от снега и опавшей листвы газоны и клумбы.

В число участников субботника вошли студенты высших и средних специальных учебных заведений, молодые сотрудники предприятий района, члены «Молодой гвардии Единой России», а также сотрудники районной администрации и Приволжского миграционного центра. Также молодежь пришли поддержать и представители старшего поколения.

По окончании мероприятия организаторы угостили трудящихся чаем с пирогами. А на память о мероприятии все желающие могли сделать фотографию с изображением ракеты и шлемом космонавта.

Ранее сообщалось, что «Субботник с Гагариным» проведут в нижегородском парке.