Почему у православных нет чистилища

Согласно представлениям католической церкви , чистилище — это место, где душа умершего христианина, не получившая при жизни разрешения от каких-то малых грехов, очищается от них посредством различных посмертных испытаний.

Догмат католицизма

Догмат о чистилище в католицизме формировался постепенно, начиная с XIII века. Но его закрепление в соборных постановлениях состоялось только на Ферраро-Флорентийском соборе в 1439 году, а затем подтвердилось на Тридентском соборе в 1563 году.

Вполне соответствующее латинскому духу юридизма, учение о чистилище гласит, что туда попадает лишь христианин, примирённый с Богом, но за которым остался какой-либо малый грех. Тот, кто, умерев, не успел получить отпущение всех грехов и понести временное наказание за них на земле, согласно этой доктрине, не может войти в Царство Божие, и должен очиститься.

Основание для подобного мнения католическое богословие усматривает в ветхозаветной книге Маккавеев, где говорится о принесении умилостивительной жертвы за умерших, дабы разрешить их от греха. Из этого католическими богословами были сделаны выводы, что души умерших не находятся в аду или в раю, а участь их решается посредством очищения и молитвы живых.

Католическая церковь полагает, что чистилище будет существовать до Страшного суда, и души грешников будут пребывать в нём до тех пор, пока не очистятся совершенно для единения с Богом. Живущие же в силах помочь им молитвами, делами милосердия и индульгенциями.

Важно, что согласно мнению католиков, в чистилище попадают те, кто умер в единстве с Церковью и не имел на душе неразрешенного смертного греха, а потому они обязательно окажутся с Богом по прошествии очищения.

Современное западное богословие рассматривает чистилище, скорее, не как место, а как процесс или состояние, способствующее духовному возрастанию.

Взгляд православия

Православие (как и протестантизм) догмат о чистилище не признает. Православная церковь также полагает, что души умерших в покаянии, но не успевших делами принести плодов его, могут стать ближе к Богу благодаря молитвам Церкви и милостыне за них — но именно это, а не очистительные посмертные муки, способно облегчит участь души.

Согласно православной догматике, даже при жизни человека спасение совершается не посредством искупления или чёткой системы «грех-наказание», а лишь посредством веры в Христа, покаяния, дел милосердия и любви. В загробной же жизни, тем более, ни искуплениями, ни системой «очистительных мер» исправить свою участь человек не в состоянии.

В православии, однако, имеет хождение иное, не менее спорное учение — о посмертных мытарствах души. И если чистилище у католиков — место мучений души для компенсации её недостающих заслуг перед правосудием Божьим, то мытарства у православных — это суд и испытание души страстями на пути к Богу.

Основные сведения о мытарствах мы находим в сочинении X века «Житие преподобного Василия Нового», где подробно рассказывается о мытарствах некой блаженной Феодоры, душу которой вели ангелы через своеобразные «пункты пропуска», где бесы и судили эту душу каждый в своём грехе, пытаясь «отсудить» её у Бога.

Учение это считается частью аскетической традиции православия, но, несмотря на массовое распространение и признание даже многими святыми отцами (например, Игнатием Брянчаниновым, Феофаном Затворником), учение о мытарствах всё же не является догматом православной церкви и зачастую отрицается, как спорное, с точки зрения православной христианской догматики, и во многом противоречащее духу Евангелия.