Потёмкинские деревни: что они скрывали

Князь Григорий Потёмкин-Таврический, известный государственный деятель XVIII века, прославился в истории не только своими славными делами, связанными с присоединением к Российской империи Крыма и Таврии, строительством Черноморского флота, но в гораздо большей степени, как главный персонаж исторического мифа про «потёмкинские деревни».

Согласно этой истории, по пути следования Екатерины Второй и её спутников из числа европейских монархов, во время путешествия в Крым, князем Таврическим были построены бутафорские деревни с пригнанными из других краёв крестьянами, чтобы пустить императрице «пыль в глаза», изобразив процветание недавно присоединенного к России края.

Этот рассказ породил устойчивое выражение «потемкинские деревни», ставшее нарицательным именем для имитации работы государственными чиновниками перед лицом начальства. Чтобы понять, насколько обоснованы были порочащие Потемкина истории о нарисованных на холсте домах и кораблях, необходимо разобраться в самих обстоятельствах путешествия императрицы и в том, кто же стал распространителем слухов.

Путешествие императрицы

В 1787 году Екатерина II в окружении большого количества придворных, а также в сопровождении влиятельных иностранных представителей, дипломатов отправилась в путешествие в Крым, с целью осмотра недавно приобретенных империей владений.

В ходе путешествия к ней присоединился австрийский император Иосиф II. Перед путешественниками предстала великолепная картина из городов и селений, украшенных цветами, с венками на фасадах домов. В ходе речных переездов путешественники переправлялись на впечатляющих огромных кораблях.

Каждое серьёзное событие в пути сопровождалось большим количеством фейерверков и всевозможной иллюминации. Подданные Екатерины демонстрировали путешественникам картину счастливой жизни и процветания.

Спутникам императрицы был продемонстрирован не так давно основанный город Херсон (1778), во время пребывания в котором перед ними были спущены на воду три военных корабля и продемонстрирован Черноморский флот империи.

По приезду императора Иосифа II было проведено одно из главных мероприятий путешествия — закладка города Екатеринослава, который по мысли Потёмкина и должен был стать столицей Новороссии. Известно, что на момент путешествия и императрица и её спутники были впечатлены работой Потёмкина.

Кто автор легенды

Показательно, что история о бездарности князя Таврического, его воровстве и созданных им бутафориях, получила распространение в петербургских придворных кругах, ещё до самого путешествия. Некоторые историки, полагают, что и само путешествие было предпринято с целью своеобразной инспекции. Однако эта версия вызывает сомнения — инспекция была проведена слишком явно, о ней было заявлено за год, а императрицу сопровождали европейские государи и дипломаты.

Если бы у Екатерины II были основания проводить инспекцию, то есть, основания не доверять своему фавориту, она бы не рискнула проводить её перед лицом всей Европы. Поездка в Крым, имела, геополитическое значение — продемонстрировать Европе и окружающим государствам, что Россия успешно справляется с освоением недавно приобретённых земель.

В связи с этим неудивительно, что история о «потёмкинских деревнях» начала своё распространение из-за границы. Авторство легенды приписывается саксонскому дипломату Георгу Гельбигу, который опубликовал свою книгу воспоминаний о Потёмкине и путешествии в Крым под названием «Потёмкин Таврический».

В этом произведении автор жестоко раскритиковал якобы имевшие место бутафорские строения и деревни, возведенные Потёмкиным. Широко известен отрывок из его воспоминаний: «От природы пустые степи были населены людьми, на большом расстоянии видны были деревни, но они были намалеваны на ширмах; люди же и стада пригнаны фигурировать для этого случая, чтобы дать самодержице выгодное понятие о богатстве этой страны».

Впоследствии растиражированная история была подхвачена и рядом других, в первую очередь, иностранных источников, получив широкое распространение уже десятилетия спустя после описываемых событий.

Что там было на самом деле

Главным источником истории о бутафорских деревнях, стали некоторые иностранные дипломаты, а до этого слухи о недобросовестной деятельности Потёмкина в Крыму распространялись его конкурентами и завистниками при дворе. Это не самые объективные источники.

В противоположность этим мнениям можно привести отзывы украинского гетмана графа Разумовского, побывавшего в Причерноморье и Крыму за пять лет до путешествия Екатерины Второй, который в то время, уже не находил следов запустения в новой провинции империи.

Вдоль пути на Херсон граф нашел на ранее пустующих местах «довольные селения», а в молодом Херсоне «множество всякий час умножающихся каменных зданий», в числе которых адмиралтейство, крепость и казармы, чем граф был очень впечатлён.

Участник путешествия 1787 года, французский посол граф Де Сегюр в своих воспоминаниях писал о том, что реально построенные города и селения на всем пути, были чрезмерно разукрашены всеми возможными видами украшений.

Оценивая различные свидетельства, можно прийти к выводу, что построенные города и селения, Черноморский флот, — объекты абсолютно реальные, однако, в процессе подготовки к визиту разукрашенные сверх всякой меры.

Само путешествие Екатерины имело огромное политическое значение, носило характер государственного дела. Тяжело представить что Потёмкин, был настолько безрассуден, чтобы выставить перед высокой делегацией откровенную бутафорию. Без сомнения, фаворит сильно приукрасил свои успехи в освоении Таврического края. Но, есть большая разница между откровенными муляжами, выставленными в пустыне и настоящими строениями и городами.