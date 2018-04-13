Растения с шаровидными соцветиями — изюминки дачных клумб

Некоторые люди не могут терпеть углы в любом их проявлении. Наглядный пример — знаменитый круглый дом Пьера Кардена (Palais Bulles) в пригороде Канн . Но не станем углубляться в особенности мировосприятия антагонистов этой вполне безобидной геометрической фигуры, а займемся гораздо более приятным делом: подберем такие растения-изюминки, которые будут поддерживать «круглую тему» дачного участка.

Гомфрена шаровидная гармонична на круглой даче, фото автора

А зачем нужны такие растения? Ведь можно просто устроить круглые клумбы, разместить их в середине газона, и все.

Круглая клумба, фото автора

фото автора Это простое беспроигрышное решение, которое довольно часто встречается в партерных открытых зонах. Поддержать круглый цветник могут и садовые вазы такой же формы.

Бальзамин в круглой садовой вазе, фото автора

фото автора Но что делать, когда на даче каждая пядь земли на вес золота, и создание круглой клумбы — непозволительная роскошь? А ведь хочется все закруглить, смягчить, сделать более уютным, камерным, интимным…

Леонотис — круглый красавиц для круглой дачи, фото автора

фото автора Вот в этой ситуации придут на помощь растения. Прежде всего, безусловно, это шаровидные топиарные стрижки вечнозеленых кустарников, но речь пойдет не о них. Сегодня мы рассмотрим цветочные многолетники и однолетники с шаровидными и полушаровидными соцветиями, которые в период цветения (а часто и плодоношения) будут поддерживать круглую концепцию вашей дачи.

У монарды полушаровидные соцветия видны после цветения, фото автора

фото автора С ботанической точки зрения понятие шаровидное и полушаровидное весьма условно, так как это может быть головка или зонтик, которые, в свою очередь, могут быть собраны в сложные мутовчатые соцветия. У некоторых видов даже соцветие корзинка с выпуклым полушаровидным центром из трубчатых цветков может поддержать «круглую» дачную направленность.

Эхинацея пурпурная со своими корзинками превращается в примадонну цветника с круглыми формами, фото автора

фото автора Роль таких растений в контрастных композициях переоценить невозможно: благодаря им достигается формовая гармония в контрасте, цветники становятся более интересными.

Букашник курчавый (Jasione crispa), букашник многолетний (Jasione laevis)

Удивительные (еще редкие на наших дачах) розеточные многолетние растения из семейства Колокольчиковых (Campanulaceae), которые летом поддержат в цветнике холодную голубую, синюю гамму. Рядом с серыми камнями они будут выглядеть более естественно.

Букашник курчавый, фото с сайта alpine-seeds.com Первый родом из Южной Испании, высотой 10 см, шириной 15 см, соцветия диаметром до 2 см.

Букашник гладкий. Фото с сайта mnogoletniki.by Второй родом из Западной и Южной Европы, высотой 20-30 см, шириной до 20 см, соцветия диаметром 2,5-4 см. В английской справочной литературе их температурный зимний минимум -15ºС, поэтому в средней полосе России места посадок надо мульчировать органическим субстратом, сверху прикрывать сухими листьями.

Гомфрена шаровидная (Gomphrena globosa)

Англичане называют её шаровидным амарантом, с которым она, как представитель семейства Амарантовых (Amaranthaceae), действительно состоит в родственных отношениях.

Гомфрена шаровидная, фото автора

фото автора Кроме карликовых сортов серии 'Buddy' (высотой до 15 см), интересен сорт 'Strawberry Fields’ высотой 75-80 см, шириной до 30 см, соцветия ярко-красные, диаметром до 5 см.

Гомфрена шаровидная Buddy White, фото автора. Гомфрена шаровидная Strawberry Fields. Фото с сайта freerangestock.com фото автора. Гомфрена шаровидная 'Strawberry Fields'. Фото с сайта freerangestock.com Еще на сайте смотрите статью об этом удивительном растении:

Бессмертная красавица — гомфрена

Краспедия шаровидная (Craspedia globosa)

Необычный многолетник с помпоновидными желтыми соцветиями из семейства Астровых (Asteraceae/Compositae), который выращивают как однолетник.

Краспедия шаровидная. Фото с сайта onlineplantguide.com Краспедия шаровидная родом из далекой Австралии . Высотой она 60-90 см и шириной до 12 см. Соцветия появляются с августа по конец сентября на безлистных цветоносах. Декоративные сорта:

'Billy Buttons' — голландская линия;

'Drumsick' — американская серия.

Краспедия шаровидная Drumsick. Фото с сайта amazon.co.uk . Краспедия шаровидная Billy buttons. Фото с сайта seedempire.com Buttons'. Фото с сайта seedempire.com Выращивают через рассаду. Высевают в феврале, ставят в светлое место. В открытый грунт высаживают в мае. Любит подкормки: 2-3 раза азотными и 1 раз полным комплексным удобрением. Используют как сухоцвет.

Лук (Allium)

Шаровидными и полушаровидными зонтиками природа щедро одарила луки — представителей семейства Лилейных (Liliaceae):

лук Маклеана, или высокий (A. macleanii, syn. A. elatum);

л. высочайший, или анзур (A. altissimum);

л. гигантский (A. giganteum);

л. афлатунский (A. aflatunense);

л. круглоголовый (A. sphaerocephalon);

л. каратавский (A. karataviense) и другие.

Декоративные луки в мае, фото автора

фото автора Их форма красиво подчеркнет «круглую» тему дачи, но только нужно правильно подобрать место для посадки декоративных луков. Многие из них родом из степных или горных районов с каменистыми или тощими почвами. Они привыкли к обилию солнца и тепла, к хорошо проницаемым грунтам. Тяжелая уплотненная земля, удерживающая воду, будет для них губительна.

Мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus)

Еще один представитель семейства Астровых (Asteraceae) с очаровательными шаровидными соцветиями-головками синего, голубого и белого цвета. Родом он из Центральной, Южной Европы, Кавказа, Сибири.

Мордовник шароголовый, фото автора

фото автора Его комбинации с дербенником, котовником, наперстянкой, с добавлением перовскии и гипсофилы, дают романтические композиции. Мордовник очарователен в нюансных сочетаниях с фалярисом, белоцветковым аконитом и космеей. Лучше растет на открытых местах со щелочными проницаемыми почвами.

Сантолина кипарисовидная (Santolina chamaecyparissus, syn. S. incana)

Роскошная средиземноморская красавица высотой 50 см и шириной до 1 м происходит из семейства Астровых (Asteraceae).

Яркие соцветия сантолины за эрикой травяной привлекают внимание своей красотой, фото автора

фото автора Регулярной стрижкой её можно превратить в сизый шар, который в период цветения будет украшен массой желтых шаровидных соцветий. О предпочтениях сантолины смотрите на сайте статьи:

Серебристые травянистые растения: украшение дачи с весны до осени

Южный шарм лаванды, розмарина и других средиземноморцев

Спилантес (Spilanthes)

Редкий однолетник из семейства Астровых (Asteraceae).

Спилантес. Фото с сайта botanichka.ru Его экзотическая красота заключена в шаровидных соцветиях-головках диаметром 2-3 см. Сам он высотой до 60 см и шириной 60-75 см. Цветет с середины лета до осени. Чрезвычайно засухоустойчив.

Трахимене, или дидискус голубой (Trachymene caerulea, syn. Didiscus caeruleus)

Интересный однолетник из семейства Зонтичных (Apiaceae/Umbelliferae), высотой до 60 см и шириной 23 см.

Дидискус голубой. Фото с сайта pbase.com Мелкие лавандово-голубые цветки с приятным тонким ароматом собраны в плотные шаровидные зонтики диаметром до 5 см. Цветёт на открытых солнечных местах с конца июня — начала июля до поздних осенних заморозков. На рассаду высевают в конце марта — середине апреля. В открытый грунт высаживают в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков, придерживаясь расстояния между растениями 20-25 см.

Цефалофора ароматная (Cephalophora aromatica)

Благодаря удивительному ягодному аромату этот многолетник семейства Астровых (Asteraceae), выращиваемый в средней полосе России как однолетник, стремительно набирает популярность.

Цефалофора ароматная. Фото с сайта botanichka.ru Не так давно в продаже появились семена сорта 'Ананасовый десерт'. О том, как её вырастить, смотрите комментарий к вопросу:

Как правильно сеять и выращивать цефалофору?

Шаровница сердцелистная (Globularia cordifolia)

Очень интересное розеточное, многолетнее растение из одноименного семейства Шаровницевых (Globulariaceae).

Шаровница сердцелистная, фото автора

фото автора Родом она из Центральной, Южной Европы, Западной Турции. Прекрасно чувствует себя на открытых местах на щелочных, очень рыхлых, влагопроницаемых почвах. Кроме того, полушаровидные и шаровидные соцветия характерны:

целозии гребенчатой;

эмилии ярко-красной;

кровохлебке;

скабиозе;

примуле мелкозубчатой;

пиретруму;

синеголовнику;

фуопсису.

А также помпоновидным сортам:

хризантемы садовой;

астры однолетней или калистефуса;

георгины;

маргаритки;

шток-розы;

циннии изящной;

гайлардии красивой;

подсолнечника и других.

А на вашей даче уже поселились растения с шаровидными соцветиями?