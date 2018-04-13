В Средиземное море вошел американский эсминец с ракетами «Томагавк»

Эсминец USS Winston S. Churchill, вооруженный несколькими десятками крылатых ракет «Томагавк», присоединился к средиземноморской группировке кораблей американских ВМС, говорится в заявлении

командования 6-го флота США . Корабль выдвинулся в регион после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал дать решительный ответ на якобы произошедшую 7 апреля химическую атаку в сирийской Думе

"Эсминец USS Winston S. Churchill класса Arleigh Burke вошел в зону ответственности 6-го флота США 10 апреля. Его размещение направленно на обеспечение интересов США на море, увеличение стабильности в регионе и укрепление морского присутствия Соединенных Штатов в зоне военных операций", — отмечается в сообщении.

Корабль оснащен системой «Иджис», на его борту могут размещаться более 90 крылатых ракет, в том числе ракеты «Томагавк».

Ранее на этой неделе из порта в Норфолке (штат Вирджиния) выдвинулся атомный авианосец

USS Harry Truman

в сопровождении ракетного крейсера USS Normandy и четырех эсминцев (USS Arleigh Burke, USS Bulkeley, USS Forrest Sherman, USS Farragut). Миссия ударной группы США, в состав которой вошли 6,5 тысячи моряков, будет заключаться в «проведении операций по обеспечению безопасности в море». Корабли ВМС США, дислоцированные на Ближнем Востоке, позволят Пентагону оперативно реагировать в кризисной ситуации и сотрудничать со своими стратегическими партнерами.

Официальный представитель ВМС США лейтенант Кло Морган назвала миссию ударной группы американских кораблей «плановым походом». «Мы не будем обсуждать временные рамки передвижений этой группы. ВМС привержены оказанию поддержки Центральному командованию ВС США в реализации поставленных задач, касающихся обеспечения безопасности на море», — пояснила она.

Усиление американской военной группировки на Ближнем Востоке проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о готовящемся ответе Вашингтона на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума, где, по данным западных стран, погибли по меньшей мере 60 и пострадали более тысячи человек.

"более решительный"

удар по Сирии по сравнению с прошлогодним обстрелом авиабазы Аль-Шайрат, принадлежащей войскам сирийского президента Башара Асада . По ней было выпущено

59 крылатых ракет «Томагавк». По данным источников NYT, в Белом доме обсуждались варианты нанесения удара не по одной, а сразу по нескольким целям, а также совершение нескольких ракетных атак в течение одного дня. При этом, по словам источников, Трамп по-прежнему против затяжной операции американской армии в Сирии.

Великобритании, Австралии, Американский президент уже заручился поддержкой правительств Франции Саудовской Аравии и Катара, которые осудили химатаку в Думе и призвали привлечь к ответственности за нее Асада.

Россия , напомним, считает сообщения о химатаке в Думе

"фейком"

и провокацией. Российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в Думе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ. Российский Генштаб еще в марте пригрозил США ответными действиями, если в ходе американских ударов по Сирии будут затронуты расположенные там российские военные базы.