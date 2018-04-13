Законопроект о правилах использования ящиков для пожертвований внесен в Госдуму

МОСКВА , 13 апреля. / ТАСС /. Группа депутатов Госдумы внесла в пятницу на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается установить определение ящиков для сборов пожертвований и их виды, а также обязать правительство урегулировать правила их использования, в частности порядок извлечения пожертвований. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

Как отмечают разработчики, в действующем законодательстве не регламентируются правила сбора денежных средств посредством ящиков для сбора пожертвований. В законе, поясняют они, «отсутствуют какие-либо законодательные положения, регулирующие указанную деятельность, легальное определение ящика для сбора пожертвований, нет указания на то, кому может принадлежать такой ящик, где, как и на каком основании он может быть установлен, не определен порядок извлечения пожертвований из ящика». Такая ситуация, следует из документа, является причиной роста мошенничества в данной сфере и недоверия граждан ко всем благотворительным организациям.

"Законопроектом предлагается закрепить понятие и виды ящиков для сбора пожертвований — переносной и стационарный; определить, что право использования таких ящиков может принадлежать исключительно некоммерческим организациям, учредительными документами которых предусмотрено право на осуществление благотворительной деятельности", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом «предлагается закрепить в законе правовые основания установки и использования стационарных ящиков, а также предусмотреть условия использования переносных ящиков». При этом требования к ящикам для сбора пожертвований, порядок их установки и использования, согласно инициативе парламентариев, должен определяться правительством РФ

"Помимо этого, законопроектом предлагается закрепить, что в процедуре извлечения пожертвований из ящика должно принимать участие лицо, независимое от организации, использующей ящик для сбора пожертвований. Порядок извлечения пожертвований из ящика также должен устанавливаться правительством РФ", — отмечают законодатели.