Рогозин: РФ не свернет миротворческую миссию в Приднестровье

Москва не согласится со сворачиванием статуса миротворческий миссии в Приднестровье, убежден вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин . Он пообещал «продолжать защищать гражданские и экономические права наших соотечественников».

"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", — записал вице-премьер в своем Facebook.

"Мы всегда будем последовательно разъяснять смысл и содержание нашей политики в деле защиты гражданских и экономических прав наших соотечественников и бороться с неуклюжими попытками дискредитации и примитивного перевирания нашей принципиальной линии", — пообещал Рогозин.