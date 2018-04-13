Ещё
Рогозин: РФ не свернет миротворческую миссию в Приднестровье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рогозин: РФ не свернет миротворческую миссию в Приднестровье 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Москва не согласится со сворачиванием статуса миротворческий миссии в Приднестровье, убежден вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Он пообещал «продолжать защищать гражданские и экономические права наших соотечественников».
"Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии", — записал вице-премьер в своем Facebook.
"Мы всегда будем последовательно разъяснять смысл и содержание нашей политики в деле защиты гражданских и экономических прав наших соотечественников и бороться с неуклюжими попытками дискредитации и примитивного перевирания нашей принципиальной линии", — пообещал Рогозин.
Российская Газета: последние новости
Банк России повысил официальный курс доллара и евро Невский проспект в Петербурге встанет на ремонт В Хамовниках построят спортивный центр в стиле особняка XIX века
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился к Путину на «ты»1149
Госдеп заступился за Британию98
Британия назвала «наглой ложью» заявления Минобороны РФ480
Россия отказывается от SWIFT556
Аресту пожилой россиянки в Мюнхене нашли объяснение24
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение