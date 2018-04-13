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В Волгоградской области пятый год подряд без воды высыхают 900 человек
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В Волгоградской области пятый год подряд без воды высыхают 900 человек 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Жители села Торгун в Старополтавском районе Волгоградской области, оказавшиеся на пороге экологической катастрофы, покупают ведра с чистой питьевой водой из-за пересохшей речки.
— Река пополняется только за счет талых вод. К сожалению, никаких подземных источников тут не бьет, — рассказывает волгоградка Наталья Саранова. — Когда вода шла с Саратовской области, речки едва не переливались через край. Уже пять лет талых вод, на которые местные жители едва ли не молятся, нет.
В ответ на коллективные жалобы в районную администрацию и письма в четыре областных комитета жители пересыхающего села получают лишь стандартные отписки.
— Мы жаловались в комитет по делам территориальных образований, в комитет ЖКХ. Не выдержав вечной засухи, написали обращение и в приемную Президента. Никаких результатов, — сетует Наталья Саранова. — Летом прошлого года рабочие начали качать воду из соседней пересыхающей речушки. Зеленую и очень вонючую — купаться в ней просто невозможно. Спасительную влагу привозят из колодца, что в 10 километрах от села Торгун. Четыре рубля за ведро, и чистая вода твоя.
По словам местных жителей, восемь лет назад чиновники решили раскошелиться и временно качать воду из Волги. Заплатив за удовольствие больше пяти миллионов, сотрудники администрации развели руками со словами: «Больше денег нет».
— В селе живет около 900 человек, — комментирует Наталья Саранова. — Представьте, каково деревенским людям оказаться без воды: ни рыбы, ни огорода. Случись пожар, и нам будет нечем затушить свои дома.
Получить комментарий в администрации Старополтавского района не удалось в течение всего дня. V1.ru направит запрос в областной комитет природных ресурсов и будет следить за развитием ситуации.
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