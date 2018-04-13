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Суд вынес приговор заведующей столовой в Чувашии, где отравились 260 детей
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Суд вынес приговор заведующей столовой в Чувашии, где отравились 260 детей 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Суд приговорил к исправительным работам бывшую заведующую столовой школы №43 города Чебоксары в Чувашии, где в 2016 году произошло массовое отравление детей, сообщило региональное СУСК РФ.
Суд установил, что женщина, являясь ответственной за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в столовой, не выполняла эти правила. В СУСК пояснили, что в столовой некачественно производилась уборка, нарушались правила мытья и хранения столовых приборов, не соблюдалась технология приготовления продукции, а также условия и сроки ее хранения.
"В результате в октябре 2016 года в этой школе произошло массовое заболевание и отравление обучающихся, у которых проявились симптомы заболевания желудочно-кишечного тракта. Некоторые из них были госпитализированы в инфекционные отделения лечебных учреждений, где проходили стационарное лечение, некоторым медицинская помощь оказана амбулаторно", — говорится в сообщении.
Как сообщили РИА новости в следственном комитете, в целом медицинская помощь понадобилась 257 учащимся и двум взрослым сотрудникам учебного заведения.
Суд признал заведующую столовой виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, и назначил наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.
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